حالة الطقس في السعودية 3 رمضان.. بيان درجات الحرارة| أمطار وزخات برد على هذه المناطق

توقع خبراء الأرصاد أن يكون طقس الغد باردًا نسبيًّا على شمال غرب المملكة العربية السعودية، إنما يكون دافئًا في باقي المناطق بالمملكة، إنما على الجانب الآخر توقع الخبراء هطول أمطار متفرقة مع زخات من البرد والرعد على وسط وشمال شرق المملكة، وتكون الأمطار متوسطة الشدة أحيانا على مرتفعات جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

هطول أمطار مع زخات رعدية وبرد

إضافة إلى ذلك قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: «لا تزال فرصة سقوط الأمطار مهيأة مصحوبة بزخات رعدية مع رياح نشطة وسريعة، تسفر عن انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية، على مناطق عدة داخل المملكة وهي مناطق الرياض، القصيم، حائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة)، كذلك على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات. وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة، تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الحدود الشمالية والجوف».

درجات الحرارة المتوقعة غدا 3 رمضان

المدينة العظمى الصغرى مكة 42 28 المدينة المنورة 39 25 الرياض 40 26 جدة 36 27 الدمام 38 25 أبها 27 16 تبوك 29 16 بريدة 38 24 حائل 35 22 الباحة 29 18

المدينة العظمى الصغرى عرعر 29 20 سكاكا 28 19 جازان 37 29 نجران 35 21 وادي الدواسر 40 26 شرورة 38 24 طريف 26 14 الطائف 32 22 القنفذة 38 28 ينبع 38 26