الطيران العماني يُعلن عن وظائف خالية في جدة بداية من حملة شهادة الثانوية

أعلنت شركة الطيران العماني عبر موقعها الرسمي عن توافر وظائف سعودية خالية وتكون الوظائف الإدارة الشاغرة تحت مسمى وكيل خدمة العملاء، في فروع الشركة في جدة، وبينت شركة الطيران العماني أن الوظائف الشاغرة متاحة لحملة شهادة الثانوية العامة، وشهادة الدبلوم فيما أعلى، واشترطت الشركة وجود خبرة سابقة وبينت أن التقديم مستمر حتى يوم 24- أغسطس من الشهر الجاري .
شروط وظائف الطيران العماني في جدة
لوظيفة خدمة العملاء :
- شهادة دبلوم عامين .
- شهادة الثانوية العامة .
- المهارات العالية والشهادات العالية تكون مميزة للوظيفة .
- يفضل توافر المهارات المعرفية .
- يتقن اللغة الإنجليزية كتابة وتحدث .
- الخلو من الأمراض .
- إتقان وإجادة مجموعة الأفيس .
- يكون مهذب ولبق في التعامل مع كل الجنسيات .
- قادرًا على اتخاذ القرارات وحل المشكلات التي تواجه في العمل
مهمة موظف خدمة العملاء في الطيران العماني
- التأكد من تنفيذ المهمات المطلوبة حسب اللوائح الموجودة في الطيران العماني .
- الالتزام بقواعد وقوانين المكان .
- تنفيذ المسئولية المهنية بما يضمن الجودة .
- دعم بقية أعراض الفريق وتشجيع بيئة العمل متعددة الثقافات .
- التحقق من مواعيد الرحلات وأماكن العملاء المسافرون .
- اقتراح التحسينات اللازمة للمكان .
- للتقديم على الوظيفة من هذا الرابط .
- لا يشترط سعودي الجنسية
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