العقد الإلكتروني للزواج .. خدمة جديدة تطلقها السعودية وداعا للعقود الورقية

في إطار ما تقوم به المملكة العربية السعودية من تحديث للعديد من الخدمات داخل المنظومة الحكومية، وتحويلها إلى خدمات رقمية، أصدر اليوم الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل السعودي، بإطلاق خدمة جديدة لتوثيق الزواج بشكل إلكتروني من المنزل، وذلك لسهولة وتيسير إجراءات توثيق الزواج،ويأتي هذا الإجراء الجديد جنبا إلى جنب مع التوثيق الورقي الجاري العمل به في الوقت الراهن، حيث يقوم المقبلون على الزواج بإدخال كافة بياناتهم والشروط والتفاصيل التي يتضمنها عقد الزواج من خلال رابط وزارة العدل، تمهيدا لحضور المأذون، فيما يلي تفاصيل النظام الجديد.

العقد الإلكتروني للزواج وآلية العمل به في الفترة القادمة

بعد أن يقوم طرفي عقد الزواج بإدخال البيانات والمعلومات والشروط التي يتضمنها عقد الزواج، يتم تحديد موعد من قبل وزارة العدل السعودية لحضور المأذون، ليقوم بالتحقق من صحة البيانات المدرجة بوثيقة الزواج، ثم يتحقق من توافر شروط وأركان الزواج، بعدها يقوم بالتحقق من بصمة الزوجين عن طريق جهاز إلكتروني لفحص البصمة.

بعد تأكد المأذون من استيفاء كافة شروط وأركان الزواج يقوم بتوثيق نسخة من العقد بشكل إلكتروني، دون الحاجة لتسجيله بدفتر الضبط والتسجيل القديم، الأمر الذي يوفر على المستفيد مراجعة المحاكم والجهات الحكومية المسئولة عن التوثيق.

طباعة نسخ من عقد الزواج من خلال بوابة “ناجز”

كما وفرت وزارة العدل من خلال بوابتها الإلكترونية “ناجز” خدمة طباعة نسخة ورقية من عقد الزواج في حالة رغبة أي طرف من أطراف العقد الاحتفاظ بنسخة ورقية منه، كما ستوفر الوزارة لجميع الجهات الحكومية وسيلة التحقق من الزواج عبر قناة التكامل الحكومية GSB التابعة لنظام “يسر” للتعاملات الحكومية الإلكترونية.

جدير بالذكر أن الخدمة الجديدة التي طرحتها الوزارة اليوم تأتي فر إطار التحول الرقمي للعديد من المؤسسات والمنظمات الحكومية السعودية، والذي تهدف وزارة العدل إلى الوصول لتحويل 80% من خدماتها إلى خدمات إلكترونية بحلول عام 2020 بإذن الله.