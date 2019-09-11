العمل السعودية تعلن فتح باب التسجيل في ملتقى تمكين الذي يشتمل على 4000 فرص وظيفية لمستفيدي الضمان الإجتماعي

في إطار جهود وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لتأمين فرص عمل لمستفيدي الضمان الإجتماعي من خلال الشركات المتعاقدة معها، فقد أعلنت الوزارة برعاية معالي الوزير م. أحمد بن سلمان الراجحي، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، عن فتح باب التسجيل في ملتقى تمكين الذي يشتمل على 4000 فرص وظيفية لمستفيدي الضمان الإجتماعي للجنسين ( الرجال والنساء)، والتي تقدمها 50 شركة متعاقدة مع الوزارة ودعت الوزارة لحضور الملتقى الذي سوف يُقام بمدينة الرياض من خلال التسجيل إلكترونيًا وحسب المواعيد المقررة التي نبينها أدناه، ويشتمل الملتقى على “ورش عمل وجلسات إرشاد مهني، ودعم الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية”.







ملتقى تمكين

ندعوكم لحضور ملتقى #تمكين بمدينة الرياض والمخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والذي يتضمن فرص وظيفية تقدمها 50 شركة، إضافة إلى ورش عمل وجلسات إرشاد مهني، ودعم الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية

للتسجيل:https://t.co/RMPqFwcY0O pic.twitter.com/hQWuxvwj6H — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) September 11, 2019







موعد ملتقى تمكين وطريقة التسجيل







من المقرر عقد الملتقى في المواعيد التالية:

يوم الثلاثاء الموافق 18/1/1441هـ، و17/9/2019م.

يوم الأربعاء الموافق 19/1/1441هـ، و18/9/2019م.







ويُقام ملتقى تمكين في اليومين المذكورين من الساعة 4:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 مساء، وذلك في مدينة الرياض – قاعة السلطانة – فندق كروان بلازا ( الرائدة).

وأما التسجيل لحضور الملتقى فهو متاح منذ اليوم الأربعاء الموافق 11/9/2019 عبر الرابط الإلكتروني التالي: ملتقى تمكين







وتتطلب عملية التسجيل لحضور الملتقى ما يلي:

الدخول عبر رابط ملتقى تمكين للمستفيدين من الخدمات الإجتماعية.

للمستفيدين من الخدمات الإجتماعية. تسجيل البيانات المطلوبة وهي (الاسم، واسم الأب، واسم العائلة، والجنس ( ذكر أو أنثى)، وإدخال رقم الهوية الوطني، وكتابة البريد الإلكتروني، ورقم الجوال، والمدينة التابع لها، سنوات الخبرة من 1 – 5 سنوات أوأكثر، والمستوى التعليمي) .

إرفاق السيرة الذاتية ولكن هذا الملف اختياري.

ثم الضغط على زر إنهاء.