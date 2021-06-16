الفطر الأسود يدق أبواب دول الخليج بحالات مؤكدة والصحة تحذر وترسل مناشدات هامة للمواطنين

لقد أصبح الفطر الأسود الآن هو حديث دول الخليج العربي، وذلك عقب إعلان أول دولة عربية وخليجة برصد حالات مؤكدة لهذا المرض الذي يصيب المتعافين من كورونا، وذلك وفق تصريحات سابقة للصحة الهندية والتي كانت أول دولة بدأ فيها هذا المرض بالظهور بقوة مرة أخرى.

الفطر الأسود يدق أبواب الخليج

وهذا المرض خطير وعلاجه يستمر لأسابيع ومات به قبل أيام ممثل مصر وهو الفنان سمير غانم وفق تصريحات شقيقه، ولكن الصحة المصرية نفت هذا الأمر، كما أن هذا المرض الفطري ليس أسود كما هو واضح من إسمه، ولكنه سمي بذلك لأنه يترك سواداً في المكان الذي يصيبه.

ومرض الفطر الأسود له أعراض كثيرة منها ضعف الرؤيا أو ازواجها، وانسداد واحتقان الأنف، تنميل في الجسد، العمى، ضيق تنفس لأنه يصيب الرئة، وألم في الصدر وحمى وكحة وربما سعال بالدم، تآكل عظم الوجه، وأعراض أخرى كثيرة.

واليوم أعلنت دولة عمان تأكيد 3 حالات إصابة بالفطر الأسود، وناشدت الصحة العمانية جميع المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي والحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة اليد.

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