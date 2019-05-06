القرآن الكريم : قصة الخلق وآدم والعالم الخفي والملائكة

سورة البقرة في القرآن الكريم تفرد مساحة كبيرة عن الخلق ، وماهي العلاقة بين سيدنا أدم عليه السلام وبين الملائكة ، وظهور الشيطان ليحدث الصراع الأبدي في الحياة .

بداية خلق البشر وماهي قصة سيدنا آدم

خلق سيدنا آدم من تراب ، أرسل الله تعالي ملك إلي الأرض ليقبض بعض من ترابها ثم خلق سيدنا آدم عليه السلام ، وكان بين الماء والطين لفترة كبيرة من الزمن ، بعد ذلك أوحي الله تعالي للملائكة بأن تسجد لآدام .

علاقة الملائكة بآدام

خاطب الله الملائكة ” إني جاعل في الأرض خليفة ” وكان رد الملائكة يدل علي معرفة مسبقة منهم بطبيعة البشر أو رؤيتهم المستقبلية للأحداث وذلك وفقا لرؤية ابن كثير في كتابه البداية والنهاية ، فكان رد الملائكة قائلة ” قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ” فبين الله تعال لهم قيمة آدم بأنه علم آدم الأسماء كلها ، وفسر ذلك الأمر بعض المفسرين بأنه الإنسان يعلم أسم كل دابة وكل طير وكل شئ .