القوات الجوية الملكية تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف .. موعد وشروط وطريقة التقديم

القوات الجوية الملكية السعودية ، أعلنت عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف بالتعاون مع الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، وذلك للراغبين من الحائزين على الثانوية العامة للعلوم الطبيعية أو المعاهد الثانوية الصناعية، وقد حددت القوات الجويةالملكية جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين بالتقديم والتخصصات وطريقة التقديم وموعده، وأوضح الإعلان أن الخريج سوف يتم تعيينه على رتبة ” وكيل رقيب فني صيانة الطائرات “، وفي هذه المقالة نعرض كافة التفاصيل التي يود الراغبين بالتقديم معرفتها.

القوات الجوية الملكية السعودية

شروط التقديم في برنامج التدريب منتهي بالتوظيف وموعد التقديم

كما جاء في إعلان القوات الجوية لا بد من توافر عدد من الشروط في المتقدم وتشمل :

أن يكون المتقدم من التابعية السعودية بالأصل والمنشأ.

أن يكون المتقدم حائز على الثانوية العامة للعلوم الطبيعية أو المعاهد الثانوية الصناعية.

أن يكون عمر المتقدم بما لا يقل عن 17 سنة ولا يزيد عن 24 سنة حين بدء الفصل الدراسي الاول الموافق 2/1/1441هـ.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وان لا يكون مدان بحكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رُدّ اعتباره إليه .

أن يكون متمتعًا باللياقة الطبية للخدمة العسكرية وتناسب الطول مع الوزن، شريطة أن لا يقل الطول عن 160 سم.

القبول النهائي للمتقدم في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.

أما موعد التقديم فهو متاح بدءًا من اليوم الأربعاء 23/10/1440هـ.

وطريقة التقديم إلكترونيًا عبر الرابط التالي : ic.edu.sa

ما هي التخصصات في البرنامج التدريبي ؟

يشمل برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف التخصصات التالية:

صيانة الطائرات ” تخصص إلكترونيات الطيران ( EASA) “.

صيانة الطائرات تخصص “ميكانيكا الطيران ( EASA) “.

نظم الطائرات بدون طيار تخصص “ميكانيكا الطيران”.

نظم الطائرات بدون طيار تخصص ” إلكترونيات الطيران”.

نظم الطائرات بدون طيار تخصص ” اتصالات الطيران”.

ما هي مميزات البرنامج ؟

يستفيد المتقدمين للبرنامج بعدة مميزات وأبرزها التالي: