الكشف عن مواعيد صلاة الاستسقاء في الدمام والأحساء والخبر والجبيل والظهران وحفر الباطن الاثنين 9-5-1443
حددت وزارة الشؤون الاسلامية كيفية تحديد وقت صلاة الاستسقاء في كل مدن المملكة العربية السعودية، تلك الصلاة التي تُقام صباح اليوم الإثنين 9 جمادى الأولى الموافق 13 ديسمبر 2021، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد صلاة الاستسقاء في الدمام والأحساء والخبر والجبيل والظهران وحفر الباطن، حيث يستعد الجميع للمشاركة في تلك الصلاة اليوم الإثنين بعد دعوة جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
مواعيد صلاة الاستسقاء في الدمام والأحساء والظهران وعدد من المدن السعودية
- صلاة الاستسقاء تُقام طلبا لنزول الغيث وهي سنة مؤكدة عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
- تُصلى مثل صلاة العيد ركعتين، الأولى تبدأ بسبع تكبيرات والثانية تبدأ بخمس تكبيرات، ولها خطبة.
- يستحب الإكثار من الصدقات والذكر وعمل الصالحات مع أداء تلك الصلاة.
- قالت وزارة الشؤون الإسلامية في بيانها أن وقت صلاة الاستسقاء في المدن السعودية بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب توقيت كل مدينة.
- موعد صلاة الاستسقاء في الدمام الساعة 6.34 صباح الاثنين.
- وقت صلاة الاستسقاء في الخبر صباح الإثنين الساعة 6.33
- وقت صلاة الاستسقاء في الظهران 6.34
- حفر الباطن 6.54
- الجبيل 6.37.
- صلاة الاستسقاء في الأحساء 6.33 صباحا.
- اللهم تقبل من الجميع.