الكشف عن مواعيد صلاة الاستسقاء في الدمام والأحساء والخبر والجبيل والظهران وحفر الباطن الاثنين 9-5-1443

حددت وزارة الشؤون الاسلامية كيفية تحديد وقت صلاة الاستسقاء في كل مدن المملكة العربية السعودية، تلك الصلاة التي تُقام صباح اليوم الإثنين 9 جمادى الأولى الموافق 13 ديسمبر 2021، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد صلاة الاستسقاء في الدمام والأحساء والخبر والجبيل والظهران وحفر الباطن، حيث يستعد الجميع للمشاركة في تلك الصلاة اليوم الإثنين بعد دعوة جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

مواعيد صلاة الاستسقاء في الدمام والأحساء والظهران وعدد من المدن السعودية