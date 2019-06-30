 الكليات التقنية تعلن عن فتح باب القبول فى برنامج الدبلوم تعرف على الشروط اللازمه وطرق التقديم

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني، عن فتح باب القبول فى برنامج الدبلوم لخريحي الثانوية في “الكليات التقنية” الفترة صباحية ومسائية فى جميع فروعها للبنين، وكذلك فتح برنامج الدبلوم الصباحي في الكليات التقنية للفتيات خريجي الثانوية، وذلك إبتداء من اليوم الأحد، ويعمل البرنامج التدريبي على تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للعمل في المجالات التقنية، وسوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على مميزات البرنامج التدريبي، والشروط اللازمة للتسجيل .

شروط التسجيل فى الكلية التقنية

يجب ان يكون المتقدم للتدريب سعودي الجنسية، او من أم سعودية .

ان لا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثون عاما .

ان يكون حاملا للمؤهل المطلوب فى التدريب الثانوية العامة .

ان يكون غير مشتغل بوظيفة .

ان لا يكون قد مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات .

ان لا يكون متخرج من إحدى الجامعات السعودية .

أن لا يكون المتقدم قد تخرج من البرامج التدريبية المتقدم لها .

ان لا يكون مقيدا في إحدى الكليات التقنية خلال الفصلين السابقين .

أن لا يكون قد تم فصله سابقا من اى كلية تقنية خلال الفصلين السابقين .

للتقديم للبرامج التدريبية من هنا

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ميزات البرنامج التدريبي في الكلية التقنية