الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض تعلن عن أكثر من 200 وظيفة للجنسين

أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بمدينة الرياض السعودية عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات للجنسين من الخريجين والخريجات تضم أكثر من 200 وظيفة عبر لقاء التوظيف، وذلك للتعيين في شركات مختلفة حسب التخصص المطلوب لها، علماً بأن التقديم يبدأ غداً يوم الإثنين 9 من جمادى الآخر 1444هـ الموافق 2 يناير 2023، وعلى جميع المتقدمين التسجيل أولاً قبل الحضور بشرط استيفاء المعايير المحددة لكل وظيفة.

الشركات المٌعلنة عن الوظائف

شركة ميمف للصناعات الكهربائية.

مجمع عيادات الدكتور عبد العزيز إبراهيم العجاجي لطب الأسنان.

شركة بٌعد للاتصالات السلكية واللاسلكية المحدودة.

مطلوب لكل وظيفة المؤهل العلمي والشهادات المعتمدة، على أن يتم التسجيل بكافة المعلومات والبيانات الشخصية مع مراعاة الدقة أثناء كتابة البيانات، وتخطي المقابلة الشخصية لضمان قبول الطلب.

الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض

تعاونت الكلية التقنية الرقمية مع منصة بت واي (ptway) هي ورشة عمل توظيف جزئي للبنات، وذلك من خلال مبادرة رافد التي تهدف إلى رفع المهارات قبل التخرج من الكلية ثم تأهيل المتدربات لسوق العمل بعد التخرج لكي يكونوا من الكوادر ومستعدات للعمل الجاد، يأتي هذا في إطار سعي الحكومة السعودية إلى توفير فرص عمل في مجالات متنوعة تشمل جميع سكان المملكة، بهدف رفع الاقتصاد وتنمية سوق العمل في السعودية.

تخصصات المتاحة في الوظائف الشاغرة

شركة ميم للصناعات الكهربائية تطلب (مهندس كهرباء عام – محاسب عام – فني امن وسلامة مهنية – فني تمديدات كهربائية – دعم فني)، المقابلة الشخصية من الساعة 10:00 ص وحتى الساعة 2:00 ظ.

شركة بعد للاتصالات تطلب (أخصائي علوم حاسب آلي – مهندس اتصالات – مهندس شبكات – مهندس تقنية معلومات – مبرمج تطبيقات)، تبدأ المقابلة الشخصية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

مجمع عيادات الدكتور عبد العزيز إبراهيم يطلب تخصصات (كاتب استقبال مرضى – دعم فني – المشتريات – محاسب – سكرتارية – محاسب – أمين مستودع) سوف تبدأ المقابلات الشخصية من الساعة العاشرة صباحاُ وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

رابط التقديم

التقديم من خلال رابط لقاء التوظيف المباشر وكما هو موضح بالصورة التسجيل يبدأ غداً الإثنين 2-1-2023م، جدير بالذكر ان التسجيل إلزامي قبل المقابلة الشخصية.