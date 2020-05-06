اللهم طهرني من الدنس.. تعرف على دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان

دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان واحد من أكثر ما يبحث عنه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة في ظل التقرب إلى الله والطقوس الرمضانية الكبيرة التي يعيشها الناس خلال هذا الشهر الكريم، حيث يسعى قطاع كبير من المسلمين إلى التقرب إلى الله قدر المستطاع خلال هذا الشهر الكريم خاصة أنه شهر رحمة ونور ومغفرة من الله.

ويسعى الكثير من المسلمين أن يوفقهم الله في هذا الشهر الكريم بتوبة نصوحة يعودون منها تائبين إلى الله بعد أن يغفر لهم ذنوبهم بشكل تام، فنجد في ذلك الشهر كثرة قراءة القرآن الكريم والصلاة في المنازل، وذلك بسبب ما اجتاح العالم من أزمة فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” وهي ما عطلت المسلمون عن أداء الصلوات في الجوامع أو إقامة صلوات التراويح.

دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان

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