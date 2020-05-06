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اللهم طهرني من الدنس.. تعرف على دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان

بواسطة عبدالرحمن خالد
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دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان واحد من أكثر ما يبحث عنه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة في ظل التقرب إلى الله والطقوس الرمضانية الكبيرة التي يعيشها الناس خلال هذا الشهر الكريم، حيث يسعى قطاع كبير من المسلمين إلى التقرب إلى الله قدر المستطاع خلال هذا الشهر الكريم خاصة أنه شهر رحمة ونور ومغفرة من الله.

ويسعى الكثير من المسلمين أن يوفقهم الله في هذا الشهر الكريم بتوبة نصوحة يعودون منها تائبين إلى الله بعد أن يغفر لهم ذنوبهم بشكل تام، فنجد في ذلك الشهر كثرة قراءة القرآن الكريم والصلاة في المنازل، وذلك بسبب ما اجتاح العالم من أزمة فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” وهي ما عطلت المسلمون عن أداء الصلوات في الجوامع أو إقامة صلوات التراويح.

شهر رمضان
دعاء شهر رمضان

دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان

ونقدم لكم من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” اليوم دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان، حرصا منا على تقديم كل ما يبحث عنه المواطن المصري والعربي في شتى بقاع الأرض، حيث يمكنكم من خلال موقعنا الإطلاع على كل ما تحتاجون إليه بكل سهولة ويسر وإليكم دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان الكريم.

  •  “اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْأَقْذَارِ، وَصَبِّرْنِي عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، وَوَفِّقْنِي لِلتُّقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، بِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينِ”.

  • ثواب هذا الدعاء: “مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ بِكُلِّ حَجَرٍ وَمَدَرٍ حَسَنَةً وَدَرَجَةً فِي الْجَنَّة”

عبدالرحمن خالد
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