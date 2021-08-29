المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية gosi.gov.sa.. خدمة حجز موعد مسبق أون لاين

توفر المؤسسة العامة للتامينات الإجتماعية نظام المواعيد التي تتم بحجز مسبق، لها، وتعدّ تلك الميزةّ خدمة مقدمة على موقع التأمينات الرسمي على الشبكة العنكبوتية gosi.gov.sa، ويعطي العميل حرية إختيار التاريخ، والوقت، المناسبين، للحصول على موعد زيارة معترف بها، وتتعدد الأسباب التي تجعل من الافراد لديهم رغبة في زيارة فروع التأمينات وإصدار موعد للاستفادة من خدمات التامينات مثل صرف مستحقات التقاعد أو إضافة او تعديل وريث أو اصدار بطاقة مستفيد.

حجز التامينات وطرق التواصل

سنتعرف على خطوات حجز موعد التأمينات الإجتماعية السعودية بآليات وخطوات بسيطة، فما على المستفيد سوى ملئ نموذج الحجز بالبيانات المطلوبة، على موقع التأمينات أون لاين، كما تسهل مؤسسة التامينات طرق التواصل على الرقم المجاني 800-124-3344. وكذلك حساب خدمة العملاء على موقع التواصل الإجتماعي تويتر [email protected]

خطوات التأمينات الإجتماعية حجز موعد

الخطوة الأولى: الذهاب الى موقع مؤسسة التامينات الإجتماعية وهو https://gosi.gov.sa او الذهاب الى رابط الحجز المباشر من هنا

الخطوة الثانية: من صفحة أو واجهة نظام المواعيد يرجى تعبئة الحقول بالمعلومات اللازمة وهي

الإسم كاملاً، ورقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، البريد الالكتروني.

الخطوة الثالث:إختيار المكتب في المحافظة او المدينة مثل مكتب الرياض

الخطوة الرابعة: إختيار التاريخ الذي ترغب ان يكون فترة زيارتك للتأمينات

الخطوة الخامسة: إختيار وقت الموعد المتاح في التاريخ الذي سبق تحديده بالاعلى

وبعد إنجاز الاجراءات المتسلسلة المتعلقة بتسجيل موعد التامينات اعلاه وآخرها إدخال الرمزي المرئي الظاهر بشكل صحيح. تكون صاحب موعد مفعل، كما يشترط مراعاة بعض اللوائح اثناء الزيارة بأن تجلب معك بطاقة الهوية، وتحميل تطبيق توكلنا لابراز حالة المستخدم باللون الاخضر اي غير مصاب بفيروس كورونا-covid 19.