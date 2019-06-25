المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: شروط جديدة لصرف راتب التقاعد

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات علي وجوب توافر بعض الشروط ليحصل المشترك في التأميانات علي راتب التقاعد ، وصرحت المؤسسة بتلك الشروط علي موقعها الرسمي عبر تويتر ، حيث أن لم تتوافر أحدي تلك الشروط علي المشترك ففي هذة الحالة هو غير مستحق لراتب التقاعد ، ننقل لكم في السطور القادمة شروط الحصول علي راتب التقاعد من التأمينات الأجتماعية .

شروط صرف راتب التقاعد من التأمينات الاجتماعية

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية بعض الشروط لحصول مشتركي التأمينات الأجتماعية علي رواتب التقاعد والتي صرحب عبر موقعها الرسمي تويتر وهي كالأتي :

يجب علي المشترك الذي يريد الحصول علي راتب التقاعد أن لا تقل مدة اشتراكه عن المئة وعشرون شهرا .

أن يكون المشترك متوقف عن زوال العمل كما يجب بلوغه سن الستون عاما .

كما خصصت المؤسسة الأشخاص الذين يستحقون المعاشات المبكرة وهما : الرجل الذي يعمل بالأعمال الشاقة وبلغ عمره الخامسة والخامسون وتجاوزت فترة اشتراكه بالتأمينات ، والمرأة التي بلغت عمر الخامسة والخمسون مع بلوغ مدة الاشتراك 120 شهر فأكثر .

تعد التأمينات الاجتماعية هي أحدي أنظمة التكافل الاجتماعي وهو يهدف لرعاية كل من العاملين في القطاع الخاص و الحكومي علي حد سواء ، وذلك من أجل الحفاظ علي حياة كريمة للأسر السعودية .