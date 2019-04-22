المؤسسة العامة للتقاعد رابط ضم الخدمة الحكومية السابقة

قدمت اليوم المؤسسة العامة للتقاعد دعوتها لجميع العائدين للخدمة ممن سبق لهم التعويض عن خدماتهم السابقة، والذين يرغبون في ضم المدة السابقة من خدماتهم للخدمة الحالية، إلى تقديم طلب بضم مدة خدمتهم السابقة لخدماتهم الحالية الخاضعة لنظام التقاعد وذلك قبل انتهاء المهلة النظامية المحددة لضم مدد الخدمة السابقة بعد استيفاء الشروط التي حددها القانون.

ضم الخدمة الحكومية السابقة من خلال المؤسسة العامة للتقاعد

هذا وقد تم تحديد شرط لقبول طلب الضم للمدد السابقة، والذي تمثل في أن يتم التقديم خلال السنة الأولى من تاريخ عودة الموظف إلى الخدمة، وكذلك أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد www.pension.gov.sa ، وذلك بعد أن تم إيقاف تقبل الطلبات الورقية بدءا من تاريخ 1 أبريل 2019، واعتبار الرابط السابق هو المصدر الوحيد لقبول طلبات الضم.

المؤسسة أرسلت رسائل نصية عبر الجوال للعائدين

وفي نفس السياق أشار الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني، مساعد محافظ المؤسسة للشئون التأمينية، أن المؤسسة قامت بإرسال رسائل نصية عبر الجوال لتذكير العائدين للخدمة بالمهلة النظامية للضم وذلك في حالة رغبتهم في ضم مدد خدماتهم السابقة.

هذا وقد قامت المؤسسة بحصر من تنطبق عليهم نصوص وأحكام المادة 32 من قانون نظام التقاعد المدني والصادر عام 1393هـ، وكذلك المادة 27 من قانون التقاعد العسكري والصادر سنة 1395هـ، والذين لديهم خدمات سابقة وتم التعويض عنها، طبقا للبيانات المتوفرة لدى المؤسسة.

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