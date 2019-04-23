المؤسسة العامة للتقاعد تكشف مدى إمكانية ضم الخدمة الحكومية للعائدين

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في دولة المملكة العربية السعودية أنه على العائدين للخدمة الحكومية ممن سبق لهم التعويض عن خدماتهم الماضية، التقدم بطلب لرمها إلى خدماتهم الحالية والخاضعة لنظام التقاعد قبل نهاية المهلة النظامية، ويتيح نظام التقاعد إمكانية ضم الخدمات السابقة بشرط التقدم بطلب الضم خلال السنة الأولى من تاريخ العودة للخدمة.

رابط المؤسسة العامة للتقاعد

وللدخول على موقع المؤسسة اضغط هــــنــــا ، وأوقفت المؤسسة حتى يتم استقبال طلبات الخدمة ورقيًا ابتداءً من يوم 1 أبريل 2019م، ونوه مساعد محافظ المؤسسة للشئون التأمينية الأستاذ سعود بن سليمان الجهني أن المؤسسة بادرت مؤخراً بإطلاق حملة استباقية تشمل رسائل نصية عبر الجوال لإشعار.

اقرأ أيضا:

حصر من تنطبق عليم المادة 32

وقال الأستاذ سعود بن سليمان مساعد محافظ المؤسسة للشئون التأمينية: «إنه تم حصر من تنطبق عليهم أحكام المادة 32 من نظام التقاعد المدني 1393هـ والمادة 27 من نظام التقاعد العسكري 1395هـ الذين لديهم خدمات سابقة محتسبة لغرض التقاعد، وسبق التعويض عنها من خلال الاستفادة من بيانات المشتركين وبيانات المتقاعدين المتوفرة لدى المؤسسة.

← إقرأ أيضاً: