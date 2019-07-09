المؤسسة العامة للتقاعد: موعد صرف المعاش للمستفيدين، وشرط جديد هام للحصول علي المعاش من المؤسسة

موعد صرف المعاش التقاعدي في شهر يوليو، ماهو شرط المؤسسة الجديد من أجل الحصول علي المعاش، هما السؤالين الأبرز التي أجابت عنهم مؤسسة التقاعد العامة، المعاش التقاعدي هو المعاش المخصص لكل مواطن سعودي بعد إنهاء فترة عمله أو خدماته ويقدم المعاش لكل من العسكري أو المدني علي حد سواء ويتم تحديد المعاش علي أساس قترة الخدمة.

موعد صرف المعاش التقاعدي للمستفيدين من هيئة التقاعد

أعلنت مؤسسة التقاعد العامة بأن موعد صرف المعاشات التقاعدي للموظفين سيكون يوم الرابع عشر من الشهر الجاري (يوليو) ولكن بشرط جديد واجب النفاذ حتي يحصل جميع أصحاب المعاشات علي حقوقهم .

الشرط الجديد لصرف المعاش التقاعدي بدء من شهر يوليو

أوضحت المؤسسة بأنه سييتم إيداع المعاشات لجميع المستفيدين علي حسابتهم الشخصية البنكية، أي انه بدء من التاريخ الذكور لموعد الصرف سيتم إلغاء التعامل وكلاء المستفيدين وسيتم إيداع نصيب المعاش لكل فرد في حساب الشخصي للمستفيد ، إذا كنت أحدي مستفيدي المعاشات قم بإدخال رقم حسابك البنكي من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني أو قم بزيارة أحد فروع المؤسسة لتسجيل رقم حسابك البنكي.