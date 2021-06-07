أعلنت المؤسسة العامة للحبوب فيما يخص أسعار الشعير في الأسواق، أنه يمكن للعملاء التواصل مع الشركات المؤهلة وفقا للقوائم التي أعلنت عنها، وجاء ذلك بعد المطالبة بوضع تسعيرة من قبل مربي المواشي، وبينت المؤسسة أن دورها التأكد من عدالة الأسعار بالمحطات وفقا للأسعار العالمية للاستيراد وضمان وفرته.

اسعار الشعير

وأكدت الشركات المؤهلة عبر منصة استيراد التي تقدم العديد من الخدمات منها استراد القمح، أن الأسعار عادلة حيث يبلغ سعر الكيس 59 ونصف ريال، وأن أرتفاع الأسعار ليس في المملكة فقط بل أنه عالميا، ووصل سعر الطن إلي 280 دولار، ووضحت المؤسسة العامة للحبوب في بيانها أنه يمكن التواصل مع الشركات المؤهلة عبر منصة استيراد من خلال أرقام التواصل سواء بغرض التجارة أو إنتاج الأعلاف.

المؤسسة العامة للحبوب

ووصل سعر الشعير عالميا أكثر من 280 دولار للطن الواحد، ودعت المؤسسة العامة للحبوب الراغبين في استيراد الشعير بغرض استخدامه الدخول علي منصة استيراد والتسجيل، وإضافة نشاط استيراد الشعير بالسجل التجاري من خلال وزارة التجارة.

المؤسسة العامة للحبوب أسعار الشعير

ووصلت أسعار الشعير للمستهلك إلي 65 ريال، وببعض المناطق 67 ريال للكيس الذي يبلغ وزنه 50 ك جرام، وطالب مربي المواشي بعده مطالب فيما يخص أسعار الشعير وهي كالتالي :