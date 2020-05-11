المالية: إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%

تعيش كافة دول العالم في الوقت الحالي أياماً صعبة بسبب جائحة كورونا وما نتج عنها من تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد والذي انعكس بدوره على قدرة الدولة على دفع استحقاقات العاملين بها، وتعد دول الخليج من أكثر الدول التي تضررت بشكل مباشر من جائحة كورونا، حيث تسبب وباء كورونا في انخفاض الطلب على النفط، وهذا بدوره أدي إلى تدهور اسعار النفط والتي تعد المصدر الرئيسي لايرادات تلك الدول.

ايقاف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%

قال وزير المالية والتخطيط الدكتور محمد بن عبد الله الجدعان، بأنه نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد بسبب جائحة كورونا، وما ترتب عليها من اتخاذ قرارات احترازية لحماية المواطنين من ذلك الوباء، أثر بشكل مباشر على ايرادات الموازنة العامة للدولة ، بالاضافة إلى انهيار سعر النفط في الاسواق العالمية والذي يعد هو المصدر الرئيسي لايرادات اقتصاديات المملكة، فقد تقرر إيقاف صرف بدل غلاء المعيشة اعتباراً من شهر يوليو المقبل، وأيضاً رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% وذلك وفق ما أعلنته وكالة الانباء السعودية “واس” .

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد وجه فى الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء لاقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 في شهر ديسمبر عام 2019 بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة والذي يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 50 مليار ريال سعودي إلى أخر عام 2020، إلا أنه وبسبب جائحة كورونا فقد تقرر وقف منح هذا البدل للعاملين المدنيين بالمملكة العربية السعودية للتغلب على الاثار الاقتصادية السلبية التي نتجت عن وباء كورونا.