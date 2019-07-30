المحكمة العليا السعودية تعلن موعد رؤية هلال ذي الحجة

دعت المحكمة العليا السعودية اليوم الي تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس المقبل الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1440 هجري ، والأول من أغسطس 2019، مطالبة عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة من يراه بالعين المجردة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها.

رؤية هلال ذي الحجة

وذكرت المحكمة السعودية في بيان نشرته صحيفة سبق السعودية : المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس المقبل.

وترجو المحكمة العليا –بحسب البيان- ممن يراه بالعين المجردة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وأعرب المحكمة السعودية خلال البيان ان من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.

البحوث الفلكية الفلسطينية تعلن موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

وكانت قد أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية الأحد الماضي ان الحسابات الفلكية للجمعية تشير الي ان موعد وقفة عرفات من المرجح ان توافق السبت 10 اغسطس المقبل علي ان يكون أول ايام عيد الأضحي المبارك يوم الاحد 11 أغسطس المقبل ، و ان يكون يوم الجمعة القادم غرة شهر ذي الحجة وذلك بحسب الحسابات الفلكية.