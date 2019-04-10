إلكترونياً | الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية برقم الهوية فقط

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية نوضحها لكم عبر موقع كلمة دوت أورج، فأصبح بإمكانك الآن معرفة المخالفات المرورية إلكترونياً برقم الهوية فقط، ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة في تسهيل الخدمات على المواطنين والمقيمين بالإضافة لتوفير وقتهم وذلك عبر بوابة أبشر وذلك دون الحاجة إلي أي نوع من أنواع المراجعة من قبل الإدارات، ويضم العديد من الخدمات الحكومية مثل استعلام صلاحية الإقامة، وغيرها من الخدمات الأخري الكثيرة والهامة لدي المواطن السعودي والمقيمين أيضاً.

المخالفات المرورية في السعودية

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية ليست مقتصرة فقك على المواطنين بل أيضاً للمقيمين، ويمكنك معرفة المخالفات المرورية سواء عليك أو على أحد أفراد الأسرة الخاصة بك، وأخيراً أي فرد مكفول لديك وفق ما مدون في بوابة أبشر، وإليكم خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية.

الدخول إلي الرابط المباشر الخاص بالاستعلام عن المخالفات المرورية من هنا. إدخال رقم الهوية. إدخال الرمز المرئي. الضغط على عرض.

يرجي التأكد من إدخال رقم الهوية بشكل صحيح، وكذلك الرمز المرئي، بعد التأكد من إدخال الهوية والرمز المرئي بشكل صحيح، وأخيراً الضغط على عرض، بعد ذلك يتم إظهار عدد المخالفات الغير مدفوعة، ومبلغ المخالفات المطلوب سداده كما هو موضح بالصورة التالية:

وفي حالة واجهتكم أي مشكلة خاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية يمكنكم ترك استفسارك الخاص في التعليقات.

رابط مباشر الاستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية

تُمكنك هذه الخدمة من معرفة تفاصيل المخالفة المرورية الخاصة بك، ويتطلب منك إدخال رقم الهوية الخاص بك وكذلك رقم المخالفة والضغط على عرض.

الاستفسار على تفاصيل المخالفة المرورية من هنا. قم بإدخال رقم الهوية في الخانة الأولي. إدخال رقم المخالفة المرورية في الخانة الثانية. كتابة الرمز المرئي الظاهر لك. الضغط على عرض.

بعد الضغط على عرض يُظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفة، مثل تاريخ وزمن المخالفة ورقم المسار وموقع المخالفة، وكذلك وصف المخالفة وماركة المركبة وأخيراً قيمة الغرامة، وتُعد هذه أسهل الطرق الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن مخالفات المرور في السعودية.

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