التسجيل في مدرسة القيادة في السعودية – رابط مباشر المدرسة السعودية للقيادة لاستصدار الرخصة

أصبحت قيادة السيارات أمر روتيني في عصرنا الحديث فمن أولويات الشخص أن يكون متمتعا بمهارة قيادة السيارات وهذا الأمر لم يعد مقتصرا علي الرجال فقط فقد انتقلت الفكرة إلي السيدات أيضا فأصبحت المرأة تقود مثل الرجال ففي المملكة العربية السعودية تم رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في 24 يونيو عام 2018 وأصدرت رخص القيادة السعودية للنساء بعد إصدار بيان من مدير إدارة المرور العامه في المملكة العربية السعودية اللواء محمد بن عبد الله البسامي وأعلن عن اكتمال تهيئة جميع المتطلبات التي تحتاج لها المرأة لقيادة السيارات في المملكة السعودية وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في خمس مدن في أنحاء المملكة حيث أن المدرسات حصلن علي رخص القيادة الخاصة بهن في الخارج وهذا الأمر مهم جدا لأنه يمكن للمرأة المشاركة في القوي العاملة في البلاد للنهوض بها ومساعدة الرجال في العمل للنهوض سريعا بالبلاد.

المدرسة السعودية للقيادة لاستصدار الرخصة

حدثت جلجلة في هذا الأمر وتوقع خبراء الاقتصاد في المملكة العربية السعودية بانخفاض مستوي التحويلات المالية للخارج من السعودية لان الأسر السعودية تنفق 25% من دخلها علي السائقين حيث يعمل في المملكة العربية السعودية مليون و 300 ألف سائق وتدفع لهم الأسر حوالي 16 مليار ريال سنويا فرجحت تقارير اقتصادية استغناء الأسر عن 50% من السائقين بمجرد تطبيق قانون رفع الحظر عن القيادة للسيدات وهذا يوفر ما يقرب من 20 مليار سعودي سنويا كانت تصرف علي رواتب السائقين.

طريقة التسجيل في مدرسة القيادة السعودية

يمكنك التسجيل في مدرسة القيادة السعودية من خلال موقع المدرسة.. للدخول إلي موقع المدرسة ” المدرسة السعودية للقيادة “.



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