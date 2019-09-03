المديرية العامة للمرور: رسوم استخراج رخصة القيادة والمخالفات المرورية وتوضح عقوبة عدم الالتزام







رسوم استخراج رخصة القيادة وسداد المخالفات المرورية، حيث أوضحت المديرية العامة للمرور أن لابد من دفع رسوم تجديد الرخصة وسداد المخالفات من أجل عدم تعرض المواطن لعدم الالتزام الذي يؤدي إلى تطبيق العقوبة أو الغرامة المالية، وأشارت أن تلك العقوبات التي يتم تطبيقها من أجل الحفاظ على سلامة وأمان البلاد كما أوضحت في وقت سابق عن ⇐عقوبات والغرامات التي توقع في حالة السير عكس الإتجاه، لكي يلتزم بالقوانين الجميع ومنع أي تجاوزات وفقاً لنظام المرور الجديد.







رسوم المخالفات المرورية

أعلنت المرور أنه لابد من معرفة المخالفات المرورية وسدادها على حسب المخالفة نفسها يتم تحديد السعر، وأوضحت أن الرسوم يتم تسجيلها بالحد الأدنى، وفي نفس الوقت يمكن أن تسجل بالحد الأعلى في حالة وجود ظروف جديدة من قبل لجنة التشكيل التابعة للوزير، طبقاً لـ اللائحة المشددة بالظروف المعلنة وقتها من قبل اللجنة.







وفي هذا الصدد أتاحت وزارة الداخلية معرفة مخالفات المرور أول بأول من خلال موقع أبشر عبر رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية – طريقة الاعتراض على مخالفات المرور عبر أبشر بطريقة إلكترونية.

رسوم استخراج رخصة القيادة







وتابعت المديرية العامة للمرور عن رسوم تجديد الرخصة تبلغ قيمة 40ريالاً في السنة الواحدة، وعدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء المهلة المحددة والتي هي 60 يوماً يتعرض صاحبها لدفع غرامة مالية تبلغ بقيمة 100 ريال سعودي عن كل سنة مرت.