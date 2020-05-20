المديرية العامة للجوازات تطرح خدمات جديدة على منصة أبشر للمقيمين والمواطنين

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن طرح خدمة جديدة علي منصة أبشر بالإضافة لقائمة الرسائل والطلبات وتم انطلاق العديد من الخدمات من خلال منصة أبشر الإلكترونية، ومن ضمن الخدمات الجديدة خدمة إضافة مولود داخل المملكة العربية السعودية، ووضحت الجوازات أنه يمكن للمستفيد من الخمات المتاحة من خلال الدخول علي الموقع، واتباع الخطوات حتي إتمام الخدمة، وجاءت الخدمات الإلكترونية لتعزيز التواصل مع المختصين والمستفيدين وتقوم الجوازات بمعالجة الطلبات بطريقة آلية دون الحاجة للذهاب إلي مقرات الجوازات.

خدمة الرسائل والطلبات ابشر

ودعت المديرية العامة للجوازات كل من المقيمين والمواطنين الدخول علي موقع أبشر والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وتوفير الوقت وتوفير الجهد المبذول لسرعة إنجاز الخدمات وضمان جودتها، ويمكن للمستفيدين إتمام خدمة الرسائل والطلبات من خلال اتباع الخطوات التالية :