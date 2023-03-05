مواعيد عمل البنوك السعودية في رمضان 1444-2023

أعلن البنك المركزي السعودي (SAMA)، عن مواعيد عمل البنوك السعودية ومراكز التحويل والتحويلات المالية السريعة خلال شهر رمضان 1444 هجريًا الموافق ميلاديًا 2023، كما حدد البنك المركزD السعودي موعد عطلة عيد الفطر القادم في بنوك المملكة 1444، يأتي كشف المركزي عن تلك المواعيد الهامة مع دخولنا في النصف الثاني من شهر شعبان واقتراب قدوم هلال رمضان المبارك.
أوقات عمل البنوك السعودية رمضان 1444
- مواعيد عمل البنوك السعودية في رمضان 1444 الموافق 2023 من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساء.
- أوقات عمل مراكز التحويل التابعة للبنوك السعودية في رمضان من الساعة 9.30 صباحًا حتى 5.30 مساء.
- أوقات عمل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة رمضان 2023 من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساء.
- موعد عطلة عيد الفطر 1444 في البنوك السعودية تبدأ من نهاية عمل يوم الإثنين 26 رمضان 1444 ويستأنف العمل من جديد من يوم الثلاثاء 5 شوال 1444.
- موعد إجازة عيد الأضحى في البنوك السعودية 2023 تبدأ العطلة بنهاية يوم عمل الخميس 4 ذي الحجة 1444 الموافق 22 يونيو 2023، يستأنف العمل من جديد يوم الأحد 14 ذي الحجة 1444 الموافق 2 يوليو 2023.