المركز الوطني للأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة يبدأ من الخميس

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن المملكة العربية السعودية سوف تشهد ابتداء من يوم الخميس القادم انخفاضا ملموسا وحاداً في عدد من المناطق.

ووفقاً لنتائج القياس بالمركز الوطني للأرصاد، فإن الانخفاض في درجات الحرارة سيمتد إلى مناطق القصيم، وشمال المنطقة الشرقية، والعاصمة الرياض، وستتراوح درجات الحرارة ما بين (5-9) درجات مئوية.

وتوقع المركز، أن تتراوح درجات الحرارة ما بين (صفر- 5) درجات مئوية في كل من الحدود الشمالية، وحائل والجوف وتبوك.

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر أن تكون الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 11-6-1444هـ "عن بعد" عبر منصة #مدرستي، في مدارس ومكاتب التعليم في إدارة #تعليم_الجوف pic.twitter.com/6nzhoAVJSH — إدارة تعليم الجوف (@MOE_JOF) January 3, 2023

وبسبب الأحوال الجوية السائدة في تلك الأيام، قررت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الثلاثاء، استمرار الدراسة (عن بعد) يوم غد الأربعاء.

ونشر حساب الجامعة على موقع تويتر تغريدة جاء فيها ”

بناءً على ما ورد من (المركز الوطني للأرصاد) من استمرار الأحوال المطرية التي تشهدها مدينة ‎#الرياض تعلن ‎#جامعة_الإمام استمرار الدراسة (عن بعد) يوم غدٍ الأربعاء

١١ / ٦ / ١٤٤٤ هـ في جميع الكليات؛ للطلاب والطالبات . (جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها البلاد والعباد).

وعلقت إدارة التعليم بمنطقة الرياض، استمرار تعليق الدراسة حضورياً غداً الأربعاء بجميع مدارس ومكاتب التعليم، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الجميع، ونوهت الإدارة على أن الدراسة ستستمر (عن بعد) لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.

وأعلنت أيضا إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن تعليق الدراسة حضورياً غدا الأربعاء بمدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها.