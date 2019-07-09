المركز الوطني للقياس| رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للنساء وموعد الاختبارات ونوعية الاسئلة

تبحث العديد من المواطنات عن رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للنساء وخطوات التسجيل والتقديم عبر المركز الوطني للقياس الذي فتح أبواب التسجيل بالفعل، وتتسائل العديد من المتقدمات ما هو اختبار القدرة المعرفية، هو ببساطة أحد أنواع الاختبارات التي أتت في إطار خطة التطوير الشاملة للموظفين والموظفات في سوق العمل، والسعي لإنتاج جيل جديد ومتميز قادر علي الدخول ضمن نتائج المفاضلة في الوظائف الحكومية السعودية،والآن تتابعون كيفية تسجيل اختبار القدرة المعرفية للنساء ورابط التسجيل وأيضا موعد نتائج قياس القدرة المعرفية 1440.

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للنساء

قام المركز الوطني للقياس بفتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للنساء رسميا يوم الاثنين 8 يوليو، وسيتم إغلاق باب التسجيل يوم 4 اغسطس، ويتم فتح باب التسجيل للرجال يوم 4 نوفمبر ، ويتم التسجيل عبر الرابط الرسمي للمركز الوطني للقياس، وسنتابع معكم المزيد من التفاصيل حول موعد اختبار القدرة المعرفية في هذه المقالة.

موعد اختبار القدرة المعرفية

تبدأ اختبارات القدرة المعرفية للنساء بداية من يوم 12 سبتمبر وحتي 3 ايام، لتنتهي الاختبارات يوم 15 سبتمبر، والجدير بالذكر أن موعد اختبارات القدرة المعرفية للرجال لم يتم تحديده حتي الآن، تابع المقالة لمعرفته فور الإعلان عنه.

اسئلة القدرة المعرفية