المركز الوطني للقياس يعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440 برقم الهوية

أعلن المركز الوطني للقياس في السعودية نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440 اليوم الخميس بعد طول انتظار من أعداد كبيرة من الخريجين والخريجات للمفاضلة بينهم في مدى استحقاق كل منهم للوظائف المعلن عنها من جانب وزارة الخدمة المدنية ونظرا للأهمية البالغة لاختبار القدرة المعرفية qiyas كأحد الشروط المطلوب توافرها للتقدم لشغل وظائف بوابة جدارة التابعة لوزارة الخدمة المدنية ؛كان الإقبال شديد على الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس.

طريقة استعلام نتائج قياس برقم الهوية

يمكنك الاستعلام عن نتائج قياس القدرة المعرفية عبر رابط موقع قياس المشار إليه في أول المقال بالدخول على الصفحة الرئيسية حساب المستخدم وسيطلب منك رقم السجل المدني ورقم الاشتراك أو كلمة السر الخاصة بك ثم اختار اختبار القدرة المعرفية الذي ترغب أما إذا واجهتك المشكلة المعتادة وهي صعوبة فتح الموقع فيمكنك التواصل عبر رقم خدمة العملاء المجاني من قياس 920033555 وتقديم استفسارك وسوف يقومون بالرد عليك بالإجابة الوافية.

محتوى اختبار القدرة المعرفية

يشمل اختبار القدرة المعرفية على أربع قدرات عقلية أساسية تم تصنيفها وتحديد مكونات الاختبار استنادا إلى نظرية علمية حديثة تسمى “كارول هورن كاتل” وهذه القدرات هي:

القدرة اللفظية: مدى قدرة الفرد على فهم معاني الكلمات والربط بينها بسهولة والمعنى الضمني لها سواء جاءت في نص كتابي أو فقرة صغيرة أو حتى جملة.

القدرة الكمية: قدرة الفرد على فهم والتعامل مع المعلومات والبيانات الكمية.

القدرة الاستدلالية:مدى قدرة الفرد على الفهم المنطقي وتطبيق قواعد الاستدلال والاستنباط والاستقراء للوصول استنتاج مفهوم.

القدرة المكانية: قدرة استيعاب الفرد للرسومات الثنائية الأبعاد وتصورها بشكل سليم كأجسام ثلاثية الأبعاد وتكيفه مع الصور والأشكال الهندسية بدون عناء.

اختبار القدرة المعرفية قياس يتيح للأشخاص اكتساب قدرات مميزة في التعلم والتكيف مع البيئة المحيطة وكيفية مواجهة المشاكل بدون التعثر وبفعالية فائقة.