“المرور السعودى” تجديد استمارة السيارات بدون الفحص الدورى عبر أبشر..تعرف على الشروط والإجراءات

أعلن المرور السعودى اليوم عبر الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي تويتر فى تغريدة أمس موضحاً فيها عن إمكانية تجديد”رخصة السير” إلكترونيا عبر منصة”أبشر” دون اشتراط شهادة الفحص الفنى الدورى، وذلك لإغلاق محطات الفحص الفنى الدورى، وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث يمكنكم تجديدها الكترونيا عبر منصة أبشر دون اشتراط الفحص الفنى وذلك تجنبا الغرامات المالية حسب ما أعلنت على الصفحة للمرور السعودى.

نظام أبشر

يقدم نظام أبشر مجموعة كبيرة من الخدمات المرورية حيث يمكنك تجديد رخصة القيادة إلكترونيا وخدمات مبايعات السيارات وإصدار التفويضات ويقدم أيضا الاستعلام عن معرفة المخالفات المرورية وإضافة مستخدم فعلى ويقدم أيضا الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات ومعرفة المخالفات المرورية الحمولة الزائدة.

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الدخول على موقعة أبشر الالكتروني من الرابط التالى، ثم الدخول على خدماتى ثم الدخول على استعلام المخالفات المرورية وفى النهاية يتم الدخول على صفحة الاعتراضات حيث يمكنك بعدها دفع الغرامة المرورية بشكل الكترونى.

شروط تجديد استمارة السيارات

اكدت إدارة المرور السعودى بأهمية تحديد الفحص الفنى خلال 60 يوم من تاريخ انتهاء الفحص وذلك تجنبا للغرامات واوضحت الشروط اللازمة لتجديد استمارة السيارات وهى كالاتى: