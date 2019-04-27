المرور تنشر جدول مخالفات السرعة والغرامة المستحقة حال تجاوزها (السعودية)

تنشر حوادث السير بشكل واسع نتيجة للسرعة؛ فقد تكون السرعة منضبطة ويكون الخطأ من عدم انتباه المشاة، وقد تكون من السائق رغم أن سرعته لم تتجاوز السرعة المسموح بها، وربما تكون لخلل ما في الطرقات وجسور، فيجب علينا جميعا الالتزام بآداب وقوانين السير، ومحاولة تهدئة السرعة لما هو مقرر بجدول الإدارة العامة للمرور، وننشر #جدول_مخالفات_السرعة على الطرق والغرامات المترتبة عليها، في حال تجاوز السرعة.

المرور تنبه السائقين بعدم مخالفة السرعة المقرر

نشرت الإدارة العامة للمرور، في المملكة العربية السعودية الجدول الكامل لمخالفات السرعة على الطرق، كما أنه يوضح الغرامات المترتبة عليها، في حال تجاوز السرعات المقررة.

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منشور الإدارة العامة للمرور بالمملكة

وأفادت إدارة المرور بالمملكة، عبر تغريدة صغيرة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن تجاوز السرعات المقررة يترتب عليها فرض غرامة على السائق.

قيمة غرامة السرعة

وتصل الغرامات، وفقًا لما هو موضح في جدول المخالفات الذي نشرته الإدارة العامة للمرور، على تجاوز السرعة المقررة إلى 2000 ريال في بعض الحالات.

غرامة مالية لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق وفقا للجدول التالي:

مقدار تجاوز السرعة المحددة الحد الأدنى الحد الأعلى التجاوز بأكثر من 10 كم / ساعة إلى 20 كم / ساعة 150 300 التجاوز بأكثر من 20 كم / ساعة إلى 30 كم / ساعة 300 500 التجاوز بأكثر من 30 كم / ساعة إلى 40 كم / ساعة 800 1000 التجاوز بأكثر من 40 كم / ساعة إلى 50 كم / ساعة 1200 1500 التجاوز بأكثر من 50 كم / ساعة 1500 2000

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