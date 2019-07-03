“جديد” رابط المسار الإلكتروني المنفذ الوحيد لحجز خدمات لحجاج الداخل تعرف على خطوات ومراحل التسجيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدأ المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، يوم الخميس المقبل الموافق الأول من شهر ذي القعدة، وذلك من خلال أستخدام الرابط الإلكتروني الذي يهدف إلي استعراض البرامج والباقات المقدمة ل230 ألف حاج وحاجة، من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، من خلال 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

أوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط أن رابط المسار ألإلكترونيي هو بوابة إلكترونية خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين، يتاح من خلالها حجز باقات وبرامج الخدمات، ونحن من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، نقدم لكم كل تفاصيل المسار الإلكتروني وما يقدمه من خدمات وعروض أسعار وكل ما يتعلق بمراحل التسجيل.

تعرف على تصنيف وزارة الحج والعمرة لبرامج الضيافة وأسعارها

باقة ضيافة 1 : تتراوح أسعارها بين 7561 إلي 8161 ريال فيما أن باقة ضيافة 1 بلس توفر ميزة السكن بمكة. باقة ضيافة 2 : تتراوح أسعارها بين 7310 إلي 7910 ريال وباقة 2 بلس توفر ميزة السكن في مكة المكرمة. باقة ضيافة 2 : تتراوح أسعارها بين 6508 إلي 7108 وباقة 3 بلس توفر ميزة السكن في مكة المكرمة. باقة ضيافة 4 : تتراوح أسعارها بين 5708 إلي 6308 وباقة 4 بلس توفر ميزة الإقامة في مكة. باقة ضيافة 1 أبراج: ويتراوح سعرها 11905 ريال وهو برنامج الضيافة للحجاج الذين سيكونون في أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية. باقة اقتصادي واحد: وتتراوح أسعارها 3447 إلي 4797 ريال. باقة اقتصادي 2: وهو ما كان يسمى الحج الميسر بتكلفة 3465 ريال وتشمل توفير السكن للحجاج بمكة.

تعرف على الخدمات التي يقدمها المسار الإلكتروني

خدمة الدعم وتلقي البلاغات.

خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير شراء الخدمات.

خدمة الحضانات والروضات الموسمية بالتعاون مع تعليم منطقة مكة.

حجز البرامج المختارة.

شراء الهدي والأضاحي.

تحديد مواقع المخيمات بالمشاعر المقدسة.

الحصول على تصاريح الحج من خلال التكامل الإلكتروني مع وزارة الداخلية.

خدمة إلغاء الحجزات واسترجاع القيمة إلكترونياً.

تعرف على خطوات ومراحل التسجيل في المسار الإلكتروني

المرحلة الأولي: وتبدأ من 15 رمضان وتنتهي في 30 شوال وتشمل

البحث عن البرامج

إدخال رقم الهوية و تاريخ الميلاد.

حفظ القائمة.

2 . المرحلة الثانية: وتبدأ من 1 ذي الحجة إلي 7 إلي 7 ذي الحجة.