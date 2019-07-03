المسار الإلكتروني …حصرياً رابط التسجيل لحجاج الداخل haj.gov

أعلنت وزارة الحج والعمرة في دولة المملكة العربية السعودية على انها سوف تفتح باب التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للموسم 1440 ، وذلك اليوم الخميس الموافق 04-07-2019 ، وقد اكدت الوزارة على أن التسجيل سوف يبدأ الساعة الثامنة صباحاً ، وقد نوهت على أن التسجيل سوف يشهد العديد من المميزات الإضافة من طرح العديد من الباقات والخدمات من اجل أن تناسب شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام بإذن الله .

حجاج الداخل المسار الإلكتروني

كشفت وزارة الحج والعمرة في دولة المملكة في الاونة الأخيرة رابط من أجل التسجيل لحجاج الداخل يطلق عليه ” المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ” من أجل تسجيل كافة الراغبين في الحج من المواطنين والمقيمين في داخل المملكة ، ويعتبر المسار هو الطريقة الوحيدة التي كشفت عنها الوزارة من اجل التسجيل لحجاج الداخل ، وقد اوضحت الوزارة على انها قامت بالعديد من التعديلات من اجل تحمل الضغط الذي قد يحدث خلال أيام التسجيل .

إجراءات التسجيل في المسار لحجاج الداخل

كشفت الوزارة العديد من الخطوات من اجل التسجيل في المسار لحجاج الداخل ، وقد أكدت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل على إتباع العديد من الخطوات التي نشرتها من خلال حسابها من اجل إتمام عملية التسجيل بشكل سليم ، وهي كالتالي :-

الدخول إلى موقع المسار الإلكتروني إدخال المعلومات الشخطية . إختيار الخدمة المناسبة إستكمال عملية الحج دفع قيمة الحج إستلام التصريح

رابط التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

يزداد البحث في هذه الأثناء عن رابط المسار من قبل المواطنين والمقيمين في دولة المملكة من اجل التسجيل في موسم الحج 1440 ، وقد اكدت الوزارة على ضرورة وإتباع كافة الخطوات التي قمنا بشرحها في الفقرات السابقة ، ويمكنك عزيزي المواطن التسجيل من خلال الرابط التالي هــــنــا