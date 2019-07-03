تسجيل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019 المرحلة الثانية للحجز واختيار مقدم الخدمة

رابط تسجيل المسار الإلكترونية لحجاج الداخل 2019 – 1440 عبر موقع وزارة الحج والعمرة، يستعد للمرحلة الثانية من تقديم حج الداخل والتي تشمل إتمام إجراءات الحجز، واختيار مقدم الخدمة وفق البرامج المتاحة ومراحل التسجيل لبرامج الحج، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى والتي شملت البحث عن البرنامج المناسب من حج منخفض التكاليف المتاح أو مستويات الحج المقدمة، وإدخال البيانات و إعداد قائمة المفضلة وإضافة البرامج المناسبة لها ثم إضافة المرافقين لصاحب طلب التسجيل.

وزارة الحج والعمرة أعلنت عبر روابطها الرسمية، موعد فتح تسجيل المسار الإلكترونية لحجاج الداخل 2019-1440، من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، لاستكمال المرحلة الثاني من برامج تسجيل حجاج الداخل عبر القنوات الشرعية والرسمية المعتمدة، من خلال بوابة المسار الإلكتروني لتسجيل حج الداخل في المملكة للمواطنين والمقيمين، والتي تعد البوابة الوحيدة الملزمة لقبول طلبات الحج .

موعد تسجيل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

تقرر فتح رابط المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل يوم الخميس غرة ذو القعدة 1440، الموافق 4 يوليو 2019، وفي تمام الساعة الثامنة من صباح الخمس، سيبدأ التقديم على إجراءات المرحلة الثانية من تسجيل برامج الحج لحجاج الداخل، وفق قائمة المفضلات التي تم إعدادها، واكد محمد القرشي عضو المجلس التنسيق لشركات حج الداخل، أن عملية التسجيل الإلكترونية ستستمر حتي يوم 7 ذو الحجة 1440، أو لحين اكتمال جميع مقاعد حجاج الداخل 1440 لدى جميع الشركات.

خطوات تسجيل المسار الإلكتروني لحج الداخل

تتلخص خطوات التسجيل في المشار الإلكتروني لحجاج الداخل خلال المرحلة الأولى والتي انتهت، والمرحلة الثانية المقرر بدايتها صباح غدا الخميس 1-11-1440 في العرض الموضح بالصورة التالية والتي قدمتها وزارة الحج والعمرة لراغبي أداء مناسك الحج.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

ادخل على رابط المسار الإلكتروني لحج الداخل 1440 ثم اتبع التعليمات التي قدمتها وزارة الحج والعمرة، واطلع على قائمة البرامج المفضلة لك وكيفية دفع الرسوم المقررة.