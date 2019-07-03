رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 للحجز في الحج الداخلي للمواطن والمقيم

أعلنت قبل قليل وكالة الأنباء السعودية عن بداية التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، وذلك عبر بوابة وزارة الحج والعمرة، على أن يكن التسجيل بدايةً من صباح غد الخميس الموافق غرة شهر ذي القعدة لعام 1440، ومن خلال بوابة المسار الإلكتروني للحج، يمكن للجميع الإطلاع على البرامج والباقات والخدمات التي يقدمها موقع المسار الإلكتروني، لأكثر من 230 ألف حاج وحاجة، ويتم تقديم تلك الخدمات من خلال 190 شركة من شركات حجاج الداخل.

مسار حجاج الداخل 1440

اقتصرت تلك الفترة على التسجيل في مسار حجاج الداخل 1440، وبعد التسجيل يمكن للمتقدم الاختيار بين البرامج المقدمة عبر المسار الإلكتروني، ويمكن الاستفادة من تلك البرامج والباقات المعروضة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة لعام 1440، ولا يلزم المتقدمين على حجز الحج الداخلي ضرورة أن يكونوا دخلوا موقع مسار الحج في المرحلة الأولى، والتي انطلقت من قبل في 15/9/1440، وهي المرحلة التي كانت تهدف إلى تعريف الحجاج أو زوار الموقع بخدمات المسار الإلكتروني، والباقات وأسعار حملات الحج.

وزارة الحج المسار الإلكتروني

وأكد نائب وزير الحج والعمرة أن خطوة التسجيل في بوابة المسار الإلكتروني للحج، تأتي بعد توجيهات من وزير الحج والعمرة، والهدف منها تسهيل الإجراءات والتيسير بشكل عام على حجاج بيت الله الحرام من حجاج الداخل، سواء المواطنين أو المقيمين، كما أنها تهدف إلى تحقيق مبدأ الشافية بين كافة الأطراف، سواء الحجاج، أو أصحاب شركات حج الداخل، كما أنها تشرف على كافة عمليات الحجز من خلال وزارة الحج المسار الإلكتروني، منوهاً إلى أن رابط المسار الإلكتروني هو المنفذ الوحيد للحجز في حج الداخل ويعمل على خدمتهم بشكل أفضل، كما أنه يضمن للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام سبل الأمن والأمان المتوفرة، مؤكداً أن المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل هو الوسيلة الوحيدة للحج هذا العام.

أسعار حملات الحج 1440

باقة ضيافة 1 تبدأ أسعارها من 7561 إلى 8161 ريال، وضيافة بلس 1 توفر السكن في مكة المكرمة.

باقية ضيافة 2 تبدأ أسعارها من 7310 إلى 7910 ريال، وضيافة بلس 2 توفر السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 3 تبدأ أسعارها من 6508 إلى 7108 ريال، وضيافة بلس 3 توفر السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 4 تبدأ أسعارها من 5708 إلى 6308 ريال، وضيافة بلس 4 توفر السكن في مكة المكرمة.

ضيافة 1 أبراج عبارة عن برنامج خاص للحجاج اللذين يسكنون في أبراج منى العقارية ويبلغ سعر الباقة 11905 ريال.

باقة اقتصادي 1 وهي ما كان يطلق عليها سابقاً باقة حج منخفض التكلفة وتبدأ أسعارها من 3447 إلى 4797 ريال.

باقة اقتصادي 2 أو ما كان يطلق عليا سابقاً باقة الحج الميسر بسعر 3465، وتشمل السكن في مكة المكرمة وعرفات فقط.

تسجيل حج الداخل 1440

وقال عبد الفتاح بن سلمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، أن بوابة المسار الإلكتروني للحج، هي بوابة إلكترونية تم إطلاقها من قبل وزارة الحج والعمرة، وذلك من أجل تسجيل حج الداخل 1440، سواء للمواطنين أو المقيمين في المملكة لعربية السعودية، والتي من خلالها يمكن حجز باقات الحج، والبرامج المختلفة التي يتم تقديمها من قبل شركات ومؤسسات الحج الداخلي، وأكد المشاط، أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بعمل على خدمة العديد من الفئات المستهدفة، من خلال مسار الحج الإلكتروني، ومسار آخر مخصص للشركات والمؤسسات المؤهلة والمرخصة.

وزارة الحج والعمرة حجاج الداخل

ويمكن التسجيل في المسار الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للمسار، وذلك عبر كتابة البيانات الشخصية في الخانات المخصصة لها، والتأكد من أحقية القيام بالحج لهذا العام، ثم يجب على المستفيد الاختيار من برامج حج الداخل هذا العام، وبعد إصدار الفاتورة يتم السداد، ومن ثم يتم رفع البيانات التي تم إدخالها إلى وزارة الداخلية، وذلك من أجل إصدار تصريح الحج، والخطوة الأخيرة يتم إرسال بيانات الحاج إلى أي من شركات حجاج الداخل ليتم استقباله من خلالها.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

هذا ويمكن لكافة حجاج الداخل تسجيل حجاج الداخل 1440، وذلك عبر بوابة وزارة الحج المسار الإلكتروني، والاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها المسار، وذلك من خلال رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، أما عن الخدمات المقدمة فهي مجموعة من الخدمات المتميزة الذي يقدمها موقع المسار الإلكتروني، من بينها إمكانية إصدار تصريح الحج، توفير روضات وحضانات بالتعاون مع تعليم مكة المكرمة، إمكانية الدفع إلكترونياً واسترداد الأموال بشكل إلكتروني أيضاً.