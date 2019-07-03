أعلنت وزارة الحج والعمرة عن موعد المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحج الداخل الموافق الأول من شهر ذي القعدة ،ويتم حجز الباقات التي تقدمها شركات السياحة للحجاج الداخل، وسيتاح ل 230 ألف حاج وحاجة باقات وبرامج مقدمة من المواطنين المقيمين من 190 شركة ومؤسسه للحج الداخل ،تأتي تلك الخدمات الإلكترونية في إطار حرص المملكة العربية السعودية، على توفير كافة وسائل الراحة للحجاج، وكذلك التسهيلات التي تمنع عنهم أي عوائق لأداء مناسك الحج أو العمرة، وفي الفترة الأخيرة، ونظراً للزحام الشديد، وإقبال الكثير على بيت الله الحرام.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

يتكون المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من خلال مرحلتين:

المرحلة الأولي

يتم التعرف على البرامج التي تقدمها الشركات التي تحمل التراخيص فى المملكة يختار الحاج من البرامج ما يتماشى مع رغباته وظروفه وفى هذه المرحلة أمكانية تسجيل بيانات المرافقين ولمدة محدودة من الممكن تغير البيانات قبل أتمام الحجز

المرحلة الثانية

هي مرحلة التأكيد على الحجز بعد التأكد من البرامج المتاحة والتي تم اختيارها قبل سابق.

خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

الدخول للموقع الالكتروانى للمسار

يتم بعدها دخول البيانات الشخصية التي تأكد للحاج إمكانيته في الحج

ومن ثم يتم اختيار الباقة وسداد الفاتورة

ترفع البيانات من خلال وزارة الداخلية مع التعاون مع المسار الالكتروانى لإصدار تصريح

وأخير ترسل بيانات الحاج لتأكيد الحجز للشركة لترتيب استقباله وخدمته.

أسعار حج الداخل 1440

قد قامت وزارة الحج والعمرة على تقديم البرامج والباقات من خلال شركات ومؤسسات السياحة لحجاج الداخل لتسهيل على الحجاج الأمر، وقد وضعت الوزارة قوانين بان ليسمح للحاج الحج مرة اخر ألا بعد مرور خمس سنوات على حجته السابقة للسماح لغير بزيارة بيت الله الحرام.

وقد خصصت وزارة الحج والعمرة ست باقات لاختيار ما بينهم

باقة ضيافة 1:وتتراوح أسعارها بين 7561-8161 ريال، فيما أن “باقة ضيافة 1 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 2:وتتراوح أسعارها بين 7310-7910 ريال، فيما أن “باقة ضيافة 2 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 3: وتتراوح أسعارها بين 6508-7108 ريال، فيما أن “باقة ضيافة 3 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 4: وتتراوح أسعارها بين 5708-6308 ريال، فيما أن “باقة ضيافة 4 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 1 أبراج : وسعرها 11905 ريال، وهو برنامج الضيافة للحجاج الذين سيسكنون في أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية.

باقة اقتصادي 1: يقدم هذا البرنامج لجميع المخيمات والذي كان يعرف سابقا ببرنامج حج منخفض التكلفة وتتراوح أسعار الباقة بين 3447-4797 ريال.

باقة اقتصادي 2:كان يطلق عليه سابقا ببرنامج الحج الميسر، وتشمل توفير مساكن للحجاج بمكة المكرمة وفي مشعر عرفات فقط بتكلفة 3465 ريال.

والجدير بالذكر أن كافة البرامج تقدم باقات متعددة وذات قيمة أضافية تخص السكن والتنقل والاعاشة لتلبية طالبات الحجاج ،وهناك اختيارات متنوعه تلائم جميع الحجاج لسهولة الحج.