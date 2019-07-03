اليوم سوف نستعرض معكم متابعينا الكرام آخر الأخبار عن المسار الالكتروني لحجاج الداخل وذلك عن طريق الرابط الرسمي لوزارة الحج والعمرة وذلك للعام الهجري 1440 هجرياً وسوف نتعرف معكم على الكثير من التفاصيل فيما يتعلق ب بوابة المسار الالكتروني 1440 حجاج الداخل.

وسنتطرق معكم في عرض موعد فتح المسار الالكتروني لحجاج الداخل ومعرفة الخطوات اللازمة للتسجيل بالمسار الإلكتروني والذي سوف يفتح أبوابه لمن يرغب في تسجيل حج الداخل 1440.

نقدم لكم المسار الإلكتروني لحجاج الداخل | على بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440 | http://www.haj.gov.sa

المسار الالكتروني لحجاج الداخل

أعلنت وزارة الحج والعمرة انه من المقرر ان المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وهو الموقع الذي يتم من خلاله تسجيل الراغبين في الحج وذلك للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر هو الطريقة الوحيدة للحجز وقامت الوزارة مؤخرا في تطويره لمحاولة تحمل الضغط الذي يحدث بإستمرار أيام التسجيل.

تسجيل حج الداخل 1440 | المسار الالكتروني

من المعروف أن في هذه الأيام يكون الإقبال كثيفاً جداً على التسجيل في الحج الميسر والمخفض وذلك منذ بداية التسجيل ومن يريد التسجيل يجب عليه الالتزام بمواعيد فتح البوابة الإلكترونية وذلك في غرة ذي القعدة.

بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440

رابط التسجيل في حج الداخل 1440 مباشرة سيكون مفعل في الموعد تماماً وذلك تمهيداً لاستقبال كافة طلبات المتقدمين الى الحج داخل المملكة.

رابط التسجيل بالمسار الالكتروني لحجاج الداخل

قامت وزارة الحج والعمرة بإلزام حجاج الداخل الذين يعيشون داخل المملكة العربية السعودية بأن يسجلوا عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل المخصص للحج عبر البوابة الخاصة بالوزارة، وقامت الوزارة بتحديد يوم الخميس المقبل كموعد أساسي سوف يتم فيه استقبال كافة طلبات التسجيل بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل وسوف يستمر التسجيل بالمسار مدة شهر كامل وهو الطريقة الوحيدة للحجز لذا سيتم التسجيل عبر رابط تسجيل حج الداخل 1440 من هنا أو الرابط الرئيسي لوزارة الحج والعمرة من هنا