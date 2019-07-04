التسجيل في الحج من خلال وزارة الحج والعمرة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019 | http://www.haj.gov.sa

قامت وزارة الحج والعمرة السعودية بالاعلان عن نظام المسار الإلكتروني لحجاج الداخل واعتبرته النظام الرسمي والوحيد في تسجيل حجاج الداخل، حيث وضعت وزارة الحج والعمرة في هذا النظام حوالي 230 ألف مقعد لكي يستفيد منه كل حاج وحاجة من الذين لديهم اقامة بالسعودية، واعلنت وزارة الحج انه يتم التسجيل في الحج من خلال الرابط الإلكتروني الذي يتخصص في ذلك على حسب البرامج والباقات المعلنة عليه والتي سوف ستم اختيارها، ونكررها مره اخرى لتجنب عمليات النصب والاحتلال فالمسار الالكتروني هو المسار الوحيد في وزارة الحج والعمرة لحجاج الداخل للتسجيل عن طريق 190 شركة ومؤسسة لحج الداخل.

وبالفعل بداء صباح اليوم الخميس التسجيل في الحج من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للمقيمين بالسعودية، وبدأ التسجيل في الحج منذ قليل في صباح اليوم الخميس الموافق 1 ذي القعدة وسوف يستمر الى 7 ذي الحجة، كما يستطيع هذا النظام توفير كل سبل الامن والامان لقيام الحجاج للذين يقيمون في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى الاستفادة بأفضل الباقات لتسكين الحجاج وخدمتهم، وقد أتاحت وزارة الحج المسار الالكتروني تكرار الحج في هذا العام.

تحديث: تابعوا معنا التسجيل في الحج عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019 | على بوابة المسار الالكتروني | http://www.haj.gov.sa