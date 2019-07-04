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التسجيل في الحج من خلال وزارة الحج والعمرة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019 | http://www.haj.gov.sa

كتب خلود جمال رزقفي آخر تحديث
التسجيل في الحج من خلال وزارة الحج والعمرة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019 | http://www.haj.gov.sa
التسجيل في الحج عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019 | على بوابة المسار الالكتروني | http://www.haj.gov.sa

قامت وزارة الحج والعمرة السعودية بالاعلان عن نظام المسار الإلكتروني لحجاج الداخل واعتبرته النظام الرسمي والوحيد في تسجيل حجاج الداخل، حيث وضعت وزارة الحج والعمرة في هذا النظام حوالي 230 ألف مقعد لكي يستفيد منه كل حاج وحاجة من الذين لديهم اقامة بالسعودية، واعلنت وزارة الحج انه يتم التسجيل في الحج من خلال الرابط الإلكتروني الذي يتخصص في ذلك على حسب البرامج والباقات المعلنة عليه والتي سوف ستم اختيارها، ونكررها مره اخرى لتجنب عمليات النصب والاحتلال فالمسار الالكتروني هو المسار الوحيد في وزارة الحج والعمرة لحجاج الداخل للتسجيل عن طريق 190 شركة ومؤسسة لحج الداخل.

وبالفعل بداء صباح اليوم الخميس التسجيل في الحج من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للمقيمين بالسعودية، وبدأ التسجيل في الحج منذ قليل في صباح اليوم الخميس الموافق 1 ذي القعدة وسوف يستمر الى 7 ذي الحجة، كما يستطيع هذا النظام توفير كل سبل الامن والامان لقيام الحجاج للذين يقيمون في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى الاستفادة بأفضل الباقات لتسكين الحجاج وخدمتهم، وقد أتاحت وزارة الحج المسار الالكتروني تكرار الحج في هذا العام.

تحديث: تابعوا معنا التسجيل في الحج عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019 | على بوابة المسار الالكتروني | http://www.haj.gov.sa

التسجيل في الحج  عبر المسار الالكتروني لحجاج الداخل

وأعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية عن بداية التسجيل منذ قليل في المرحلة الثانية ل حجاج الداخل ويستمر ذلك حتي السابع من ذي الحجة 1440 هجرياً، ولم تُلزم وزارة الحج أن يكون المتقدم قد دخب وقبل في المرحلة الأولي من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019، حيث أن هذه المرحلة لم تكن ضرورية للغاسة فهي كانت فقط للتعريف بالبرنامج وباقات الحج المتاحة، وبداء التسجيل في الحج  منذ قليل فقم بالإلتزام بإدخال بياناتك صحيحة لتتمكن وزارة الحج من معرفة أحقيت كل مواطن في الحج من عدمه.

رابط التسجيل على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هجرياً

ادخل على  رابط المسار الإلكتروني وقم بتسجيل بياناتك ولكي تعرف أكثر عن أخبار التسجيل في حج الداخل  ادخل على رابط وزارة الحج والعمرة السعودية، بادر بسرعة تسجيلك من الرابط المذكور اعلاه في هذه المقالة وقم بالتأكد التام من معلوماتك الصحيحه لكي يتم اختيارك من قبل وزارة الحج.

تحديث:  عمليات البحث على رابط وزارة الحج والعمرة تتكثف مع الوقت للتسجيل في الحج بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440  للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

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عن الكاتب

خلود جمال رزق

مدرسة رياضيات، وكاتبة ومدونة

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