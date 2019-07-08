المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 – وزارة الحج والعمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة عن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 لبدء استقبال طلبات المواطنين والمقيمين بالمملكة، وصرحت أنه سيتم فتح رابط بوابة المسار الالكتروني للحجاج في الداخل وإمكانية تأكيد الحجز من خلال مجموعة من الخيارات أمام الحجاج المتوافرة في المسار، وتوفر بوابة مسار العديد من البرامج والباقات أمام الراغبين في أداء مناسك الحج لمواطني المملكة العربية السعودية، إذ تتم عمليات الحجز فعليا من خلال العديد من المؤسسات والشركات المتخصصة في ذلك، وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء التسجيل عبر بوابة مسار الالكترونية ابتداء من الثامنة صباح يوم الخميس الأول من ذي القعدة، الموافق 4 يوليو 2019.

وسبق أن أعلنت وزارة الحج والعمرة عن المرحلة الأولى من رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440 يوم 15-9-2019 هجري والذي كان هدفه التعريف ببرامج وخدمات بوابة المسار تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية.

المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440

نتطرق معكم إلى رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440 وكل ما يتعلق به وذلك بعد إنتظار لوقت طويل من المواطنين تم فتح تسجيل حج الداخل1440 وجاء وقت الولوج إلى بوابة المسار، وعبر هذا المقال نقدم لكم أحدث أخبار المسار الالكتروني لحجاج الداخل من الموقع الرسمي الذي تخصصه وزارة الحج والعمرة 1440 هجري لاستقبال الطلبات، وفقا عن الأخبار الواردة من وزارة الحج بشأن بخصوص موقع بوابة المسار الالكتروني 1440 حجاج الداخل لموسم الحج الحالي، ونستعرض معكم خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لجميع المواطنين الراغبين في تسجيل حج الداخل 1440 المرحلة الثانية.

موعد فتح تسجيل حج الداخل 1440

أعلنت وزارة الحج أنه سيتم استقبال طلبات المواطنين للتسجيل والحجز في حج الداخل للعام الهجري الحالي 1440 يوم الخميس الأول من ذي القعدة بمشيئة الله ، وذلك تحديدا في تاريخه الرابع من يوليو 2019 حتى للتسهيل على كل من يرغب في أداء مناسك الحج لمن هو داخل أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق الولوج إلى موقع المسار الالكتروني لحجاج الداخل وإدخال البيانات واختيار الباقة والخدمة التي تناسبه ثم إنهاء عملية التسجيل، مع الأخذ في الاعتبار الشروط والأحكام الواردة في موقع المسار الالكتروني لحج الداخل.