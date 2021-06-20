المسار الإلكتروني للحج 1442 لحجاج الداخل طريقة التسجيل عبر بوابة الحج الإلكترونية

المسار الإلكتروني للحج يبحث عنه الكثير من المسلمين الذين يريدون إقامة فريضة الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، فهو يجب على كل مسلم بالغ قادر على تحمل مصاريفه.

المسار الإلكتروني للحج

الحج يطهرك من جميع الذنوب بشرط أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون من مالك الحلال، وأتاحت وزارتي الداخلية والحج هذا المسار الالكتروني لمساعدة حجاج بيت الله الحرام، وذلك لأنه يعد الطريقة الوحيدة لمعرفة إجراءات الحج خصوصا في هذه الظروف الصعبة الخاصة بأزمة العالم أجمع، والتي عطلت جميع المصالح الورقية واتجه الجميع إلى قضاء جميع الحوائج إلكترونيا من على الانترنت داخل منزلك وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة وسنوضح لكم في هذا المقال الطريقة الصحيحة للتسجيل في المسار الالكتروني للحج.

كيفية التسجيل في المسار الالكتروني للحج 1442

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين أو المواطنين المسلمين خارج السعودية عن طريقة التسجيل في المسار الالكتروني للحج، وذلك لكي يتعرفوا على إجراءات الحج وسنوضحها لكم في هذا المقال:

أولا: قم بالدخول إلى الموقع الرئيسي لبوابة المسار الالكتروني

ثانيا: قم بإدخال كل البيانات المطلوبة بدقة شديدة وهي البيانات الشخصية الخاصة بك وهي الإسم ورقم الجوال والبريد الالكتروني وتاريخ الميلاد.

ثالثا: ثم بعد ذلك يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية لك على رقم الهاتف المسجل به ويجب عليك كتابته.

وعادة ما تقدم وزارتي الداخلية والحج قوانين تساعد المواطنين أو الوافدين في القيام بالعديد من الإجراءات بطريقة إلكترونية وذلك لتفادي الزحام ضمن الإجراءات الاحترازية للظروف الحالية.