Take a fresh look at your lifestyle.


المسار الإلكتروني للحج 1442 لحجاج الداخل طريقة التسجيل عبر بوابة الحج الإلكترونية

بواسطة آية الاباصيري
المسار الإلكتروني للحج 1442 المسار الإلكتروني للحج 1442

المسار الإلكتروني للحج يبحث عنه الكثير من المسلمين الذين يريدون إقامة فريضة الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، فهو يجب على كل مسلم بالغ قادر على تحمل مصاريفه.

1 المسار الإلكتروني للحج
2 كيفية التسجيل في المسار الالكتروني للحج 1442

المسار الإلكتروني للحج

الحج يطهرك من جميع الذنوب بشرط أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون من مالك الحلال، وأتاحت وزارتي الداخلية والحج هذا المسار الالكتروني لمساعدة حجاج بيت الله الحرام، وذلك لأنه يعد الطريقة الوحيدة لمعرفة إجراءات الحج خصوصا في هذه الظروف الصعبة الخاصة بأزمة العالم أجمع، والتي عطلت جميع المصالح الورقية واتجه الجميع إلى قضاء جميع الحوائج إلكترونيا من على الانترنت داخل منزلك وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة  وسنوضح لكم في هذا المقال الطريقة الصحيحة للتسجيل في المسار الالكتروني للحج.

كيفية التسجيل في المسار الالكتروني للحج 1442

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين أو المواطنين المسلمين خارج السعودية عن طريقة التسجيل في المسار الالكتروني للحج، وذلك لكي يتعرفوا على إجراءات الحج وسنوضحها لكم في هذا المقال:

  • أولا: قم بالدخول إلى الموقع الرئيسي لبوابة المسار الالكتروني
  • ثانيا: قم بإدخال كل البيانات المطلوبة بدقة شديدة وهي البيانات الشخصية الخاصة بك وهي الإسم ورقم الجوال والبريد الالكتروني وتاريخ الميلاد.
  • ثالثا: ثم بعد ذلك يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية لك على رقم الهاتف المسجل به ويجب عليك كتابته.

وعادة ما تقدم وزارتي الداخلية والحج قوانين تساعد المواطنين أو الوافدين في القيام بالعديد من الإجراءات بطريقة إلكترونية وذلك لتفادي الزحام ضمن الإجراءات الاحترازية للظروف الحالية.

آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

طريقة التقديم في الشئون الصحية بالحرس الوطني 1442 لحملة الثانوية العامة والوظائف…

أخبار السعودية

حبس 5 سنوات.. تحذير للسعوديين من اصطحاب البنادول إكسترا والفيفادول أثناء السفر لهذه…

أخبار السعودية

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين عبر أبشر و موقع وزارة الداخلية

أخبار السعودية

طريقة التسجيل في حافز لأول مرة 1442 عبر بوابة طاقات للتوظيف

أخبار السعودية

طريقة حجز واستخراج تصريح الحج 1442 | آليات التسجيل في الحج الداخلي

أخبار السعودية

أحجز موعد بنك التسليف كيفية إلغاء الحجز

أخبار السعودية

الفطر الأسود يدق أبواب دول الخليج بحالات مؤكدة والصحة تحذر وترسل مناشدات هامة…

أخبار السعودية

حساب المواطن يجيب على استفسارات المستفيدين وتوضيحات مهمة لاستمرار الدعم

أخبار السعودية

كيفية حجز الحج 1442 عبر موقع وزارة الحج والعمرة بالشروط الجديدة

أخبار السعودية

طريقة التسجيل في حج 1442 لحجز حملات الداخل


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.