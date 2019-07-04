المسار الالكتروني لحجاج الداخل 2019 localhaj.haj.gov.sa للحج المخفّض والميسّر

بدأت المرحلة الثانية للتقديم في المسار الألكتروني لحجاج الداخل صباح اليوم الخميس، ويمكن الآن لحجاج الداخل التقديم من خلال رابط البوابة الألكترونية لحجاج الداخل، وهو الموقع الذي يمكنهم من خلاله اختيار باقات الحجز والبرامج المناسبة لهم لإتمام الحجز، وهي البرامج التي تقدمها 190 شركة تعمل داخل المملكة العربية السعودية، وعلى أن يستمر التسجيل حتى يوم السابع من ذي الحجة، وكانت المرحلةالأولى قد انطلقت 15 رمضان الماضى، وكان هدفها هو التعريف بباقات وبرامج الحج الداخلي 1440هـ، وجدير بالذكر إمكانية إتمام الحجز لزائر الموقع الذي لم يدخل المرحلة الأولى ويزور رابط البوابة الألكترونية لحجاج الداخل لأول مرة.

المسار الألكتروني لحجاج الداخل localhaj.haj.gov.sa

يتم التسجيل في المسار الألكتروني عبر عدد من المراحل نوضحها لكم على النحو التالي:

المرحلة تاريخ البدء والانتهاء خطوات سير المرحلة المرحلة الأولى من 15 رمضان إلى 30 شوال البحث عن البرامج: مدينة القدوم، البرنامج، النفرة “متعجل أو متأخر” تكوين المفضلة: إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد. حفظ القائمة: إضافة البرنامج إلى المفضلة وإضافة المرافقين. المرحلة الثانية من 1 ذي القعدة حتى 7 ذي الحجة حجز البرنامج: والتي يتم بها الاستعلام عن البرامج المفضلة والعدد المتوفر بها، بيث يتمكن الحاج من البحث في البرامج المُتاحة. الحجز والدفع: وهي المرحلة التي يتم فيها حجز المقعد وإدخال بيانات الحاج، وكذلك إتمام الحجز من خلال الدفع عبر قنوات السداد المُتاحة.

الاستثناء لتكرار الحج وشروطه

استحدثت وزارة الحج والعمرة هذا العام الاستثناء لتكرار الحج، بحيث يمكن التصريح للمواطنين والمقيمين بالحج بتكرار الحج، وعلى أن يتم ذلك حسب المقاط التالية:

استقبال المسار لطلبات الاستثناء من المحرم للأخت أو للأم أو للزوجة سواء مواطنًا أو مقيمًا.

استقبال المسار لطلبات الاستثناء من الراغب في الحج عن متوفي.

كما يمكن لأصحاب حالات الاستثناء التي لم يتم ذكرها التقدم للإدارة المختصة؛ الأحوال المدنية بالنسبة للمواطنين، والجوازات بالنسبة للمقيمين

إتمام الحجر في المسار الألكتروني لحجاج الداخل

يتم إرسال رسالة إلى الجوال تفيد بتأكيد الحجز، كما تتضمن الرسالة موعد سداد الرسوم، وفي حالة لم يتم السداد في الموعد المحدد، يعني ذلك إلغاء الحجز، ويصبح المكان شاغرًا ومتاحًا على موقع المسار الألكتروني لشخص آخر يرغب التقديم في المسار الألكتروني لحجاج الداخل