المستشفيات السعودية تستقبل الاف الحجاج و تجري عمليات غسيل كلوي وولادة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت ان المستشفيات السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة تلقت 190719 ألف حالة مرضية من الحجاج منذ بداية شهر ذي القعدة وحيت اليوم الثاني من شهر ذي الحجة ، وذلك في إطار مواصلة تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.

السعودية .. معالجة الحجاج

وأوضحت الصحة السعودية خلال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ” واس” ان المستشفيات السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة اجرت 297 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، فيما أجريت 921 عملية غسيل كلوي و44 عملية مناظير، و293 عملية جراحية مختلفة، بينما جرى دخول 1297 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وجرى تسجيل 4 حالات ولادة ، فيما بلغت حالات الإجهاد الحراري 20 حالة.

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مركز القلب يستقبل الحجاج

وكانت قد أوضحت الإدارة التنفيذية المشاركة لصحة القلب بالسعودية – بحسب وكالة الأنباء السعودية ” واس” في وقت سابق أن مركز القلب رفع طاقته الاستيعابية الآلية والبشرية لخدمة المرضى من الحجاج حيث يتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح إضافة إلى عديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الطاقات والإمكانيات التخصصية على مدار الساعة، لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى، من خلال منظومة علاجية متقدمة وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.