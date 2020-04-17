المسح الميداني النشط في السعودية لإكتشاف فيروس كورونا

في متابعة لتطور الأحداث وحالات الإصابة بفيروس كورونا والتزايد اليومي المُستمر في أعداد المُصابين بفيروس كورونا في السعودية أعلنت وزارة الصحة اليوم إكتشاف نحو 762 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا الجديد في السعودية مُعقبة بأن نحو 50% من إجمالي الحالات التي تم اكتشافها اليوم هي جراء المسح الميداني أو المسح النشط الذي قامت به وزارة الصحة السعودية، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية عن قيامها بحملات ميدانية للأحياء المكتظة بالسكان وكذلك مناطق التجمعات من أجل الكشف المُبكر لفيروس كورونا الجديد كوفيد 19.

المسح الميداني المسح النشط في السعودية

هذا وقد أعلن الدكتور توفيق الربيعة اليوم عن نشر العديد من الحملات الطبية المكثفة من أجل إتمام أعمال المسح الميداني للكشف عن حالات الإصابة مبكراً وهو كما متوقع سيعمل على رفع حالات الإصابة اليومية المُعلن عنها من قبل السعودية ووزارة الصحة بشكل كبير حيث سيتم تسريع اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية.

المسح الميداني والكشف من السيارة فيروس كورونا الجديد

هذا وقد أكد الدكتور توفيق بأنه تم التوسع في أعمال الكشف عن طريق السيارة وذلك للعمل على تسريع الكشف عن الحالات المُصابة سريعاً والعمل على التعامل مع تلك الحالات دون الحاجة إلى المكوث في المُستشفى.

مؤتمر كلنا مسؤول حالات الإصابة بكورونا في السعودية

هذا وأعلن الدكتور محمد عبدالعالي المُتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة السعودية أنه هناك العديد من الفرق الطبية قد خرجت في مجموعات ميدانية في العديد من مناطق السعودية وذلك من أجل توسيع دائرة الإستكشاف والمسح النشط لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

آلية عمل فرق الفحص والمسح الميداني النشط في السعودية

هذا وقد أكد المُتحدث بإسم وزارة الصحة السعودية بأن تلك الفرق الخاصة بالفحص الميداني والمسح النشط لحالات الإصابة بفيروس كورونا:

قد استهدفت الوصول إلى المنازل خاصة تلك المنازل في الأحياء المُكتظة بالكثافة السكانية، بالإضافة إلى المناطق المعروف عنها أنها مواقع سكن العمال.

مؤكداً وأنه سيتم مباشرتهم وإجراء أعمال الفحص والتأكد من إن كان هناك أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الأفراد الموجودة بتلك المناطق والعمل على السيطرة عليها مبكراً قبل تفشي الحالات في تلك المناطق.

حالات كورونا في السعودية اليوم

هذا وقد وصل حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية حتى اليوم نحو 7142 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 – كما وصل إجمالي حالات الوفاة حتى اليوم 17 أبريل 2020 نحو 87 حالة وفاة بالإضافة إلى تعافي نحو 1049 حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد.