الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الجنازة علي شقيقه .. صور

أدي العاهل السعودي خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود صلاة الجنازه علي شقيقه الامير بندر بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم الاثنين عقب صلاة العشاء مع جموع المصليين في المسجد الحرام بمكة المكرمة ، وذلك بعدما أعلن الديوان الملكي السعودي أمس الأحد وفاة الأمير بندر عن عمر يناهز 95 عام ، ووري جثمان الأمير بندر بن عبدالعزيز بمقبرة العدل بمكة المكرمة.

صلاة الجنازة علي شقيق الملك سلمان

وأدي صلاة الجنازة علي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود –بحسب صحيفة سبق السعودية – كلا من الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

الأمير بندر بن عبد العزيز

ويعتبر الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود الذي وافته المنية مساء أمس الاحد هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود ، والد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض.

وولد الأمير بندر عام 1923 ووالدته الأميرة بزة الثني أنجبت من الملك المؤسس بندر وفواز بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المتوفى عام 2008، ولديه 23 ابنا وابنه، منهم الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن بندر، مستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن بندر، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني السعودي.