الملك سلمان يدعو إلى التصدي للعنصرية والكراهية.. الدين الإسلامي «شرع مطهّر» وليس «رأيًّا يُرتجل».

قام الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بتجديد الدعوة للابتعاد عن العنصرية والكراهية وأكد على ضرورة إيقاف خطاب العنصرية والكراهية، وأكد أن السعودية قائمة على منهج الوسطية والاعتدال الذي يحقق أمنها وقال أن الدين الإسلامي «شرع مطهّر» وليس «رأيًّا يُرتجل» وسيتم إيقاف هذه الخطابات مهما كان مصدرها وذريعتها.

الملك سلمان بن عبد العزيز

تم تنظيم رابطة العالم الإسلامي اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2019 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإعلان وثيقة مكة المكرمة، ويذكر أن الملك سلمان كان قد دعا لقمة عربية وخليجية طارئة في الخميس الموافق 25 رمضان 1440، وذلك لمناقشة أمن واستقرار المنطقة بعد التعديات على المملكة العربية السعودية والامارات ومناقشة الوضع مع القيادات العربية وتأتي القمتين العربيتين بالتزامن مع القمة الإسلامية التي تنعقد في مكة المكرمة في نهاية شهر مايو.

الملك سلمان يجدد دعوته ضد العنصرية

نقلت قناة العربية عن الملك سلمان بن عبد العزيز أنه دعا إلى إيقاف خطاب العنصرية والكراهية الذي لا يعبر عن الدين الإسلامي دين الوسطية وأكد على إنهاء مصادر هذه الخطابات نهائيا والقضاء على ذريعتها.