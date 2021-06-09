الملك سلمان يصدر 9 قرارات جديد تشمل تعيينات وترقيات

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الإسبوعية عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي استعرضت جملة من الموضوعات ومجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومتابعة الجهود المبذولة من قبل المملكة في الإسهام في الحلول ومعالجة الأزمات في المنطقة والعالم، وكذلك مشاركاتها في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الدولية.

تدشين مبادرة الرياض

كما قرر المجلس الموافقة على تدشين مبادرة الرياض، التي تستهدف تأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، وهي معتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، استمراراً للدور الريادي للمملكة وجهودها خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين الأخيرة، لتدعيم أسس مكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق، وتحقيق تنمية مستدامة بالمنطقة والعالم في بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية.

والموافقة على عدة قرارات هامة

وعن أبرز قرارات التعيينات والترقيات التي وافق عليها الملك سلمان: