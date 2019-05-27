بأمر الملك سلمان.. صرف مكافأة تشجيعية 18 مليون ريال لموظفي ديوان المراقبة العامة

وافق الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على صرف مكافأة تشجيعية تبلغ نحو 18 مليون و747 ألفا و467 ريالا، لـ 627 لمنسوبي ديوان المراقبة العامة، لتميزهم المهني خلال العام المالي 1439 / 1440، من خلال بعض الجهات المشمولة بمراقبة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة لخزينة المملكة، وبلغ مجموع ما تم الكشف عنه خلال هذا العام المالي نحو 17 مليارا و328 مليون ريال.

المادة 26

وتنص المادة 26 من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 11 / 2 / 1391 هـ التي تنص على:

«لرئيس الديوان بناءً على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر مُحقق».

وقد جاءت الموافقة من خادم الحرمين بناء على هذه المادة.

دعم خادم الحرمين للدور الرقابي

وتمثل الموافقة الكريمة دعما قويا لما هو إيجابي من نتائج يحققها الديوان في النشاط الرقابي، ولتأكيد الدور وأهميته في الرقابة المستمرة واللاحقة، والعمل معا على تحقيق ما تقضيه المصلحة العامة.

توجيهات خادم الحرمين وسمو ولي العهد

ورفع معالي رئيس ديوان المراقبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، الشكر والتقدير لملك المملكة سلمان بن عبد العزيز خادم لدعمه وتشجيعه المتواصل للجهاز الرقابي وأداء مسئوليات ديوان المراقبة طبقا لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.