المملكة العربية السعودية تٌقر نظام “الإقامة المميزة” للأجانب تعرف علي مميزات القرار وشروط الحصول علي الإقامة المميزة

أحبائنا متابعي موقعنا المتميز كلمة دوت أورج في كل مكان، يسعدنا أن نقدم لكم من خلال هذا التقرير تفاصيل نظام الإقامة المميزة، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، والذي سيكون بديلاً لنظام الكفيل، ونتمني أن ينال المقال رضاكم ويجيب علي كل إستفسارتكم في هذا الموضوع.
أكد وزير التجارة والإستثمار / ماجد القصيبي، في مداخلة تليفزيونية من خلال قناة العربية، أن نظام الإقامة المميزة يستهدف جذب نوعية معينة من الأجانب، يكونوا إضافة نوعية ولا يزاحمون أبناء الوطن، وأن النظام الجديد سيخفض من تحويلات الأجانب خارج المملكة، وسيوفر 10 مليار دولار للإقتصاد السعودي سنوياً.
ماهي مميزات الحصول علي الإقامة المميزة للأجانب في السعودية
- الإقامة المميزة تمنح المقيم الحق في إستقدام العمالة.
- تمنح المقيم الحق في إستصدار أذون زيارة للأقارب.
- تمنح المقيم حرية الدخول والخروج بدون إذن مسبق.
- تمنح المقيم الإقامة مع أسرته.
- ستمكن الأجانب من ممارسة أعمالهم وفقاً للقوانيين السعودية.
- تمنح المقيم حق شراء العقارات السكنية والتجارية والصناعية.
شروط الحصول علي الإقامة المميزة للأجانب
- ملاءة مالية للمتقدم للحصول علي الإقامة المميزة.
- وجود جواز سفر ساري المفعول.
- لا يقل عمر المتقدم للحصول علي الإقامة عن 21 عاماً.
- يجب علي المتقدم للحصول علي الإقامة المميزة أن يكون يملك سجلاً جنائياً نظيفاً.
- يجب علي المتقدم للحصول علي الإقامة المميزة أن يكون معه تقريراً صحياً بخلوه من الأمراض المعدية.
- أن يكون حاصلاً علي إقامة نظامية من المملكة إذا تقدم بالطلب من داخل المملكة.
التعليقات
تعرف على مميزات وليس تعرف علي مميزات…المد يختلف عن الياء وارجو مراجعة كافة عناوينك السابقة