المملكة.. اليوم بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس | وهناك استثناءات

بدأت اليوم السبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية تطبيق القرار الصادر بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على المنشآت التي تختص بالقطاع الخاص من الساعة الـثانية عشرة ظهرا (12 ظهراً) حتى الساعة الثالثة مساء (3 مساءً) بدءا من اليوم الموافق 12 شوال 1440هـ (الموافق 15 يونيو 2019م)،.

تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

ويستمر قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، إلى يوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر 2019م؛ حرصا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على سلامة وصحة العاملين، وتجنيبهم الضرر الذي ربما يتعرضون له من العمل في هذا الفترة بسبب التعرُّض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على صحة العاملين في ذلك التوقيت مثل التعرُّض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

المستثنون من العمل تحت أشعة الشمس

ويذكر أن وزارة العمل أعلنت من قبل، أن قرار منع العمل تحت أشعة الشمس يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.