المملكة تطلق السعودية مباشر لمتابعة القمم العربية الثلاثة | ترددات قناة السعودية مباشر الجديدة

إطلاق قناة السعودية مباشر، حيث أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون قناة جديدة لمتابعة قمم مكة المكرمة القمم العربية الثلاثة وسميت هذه القناة باسم “السعودية مباشر” لـ تغطية حصرية لـ القمم الخليجية و العربية والإسلامية، حيث أكدت هيئة الإذاعة والتليفزيون أن قناة السعودية مباشر الجديدة سوف تعمل بأعلى تقنية وجاءت من أجل تقديم خدمة عالية المستوى تخدم كافة المناسبات والأحداث المهمة التي تحدث في المملكة العربية السعودية وذلك خلال الفترة القادمة.

قناة السعودية مباشر الجديدة

أطلقت المملكة العربية السعودية قناة تحت اسم “السعودية مباشر” لتغطية الأحداث بالبلاد ومتابعة قمم مكة المكرمة القمم الثلاثة (القمة العربية، القمة الخليجية، القمة الإسلامية)، جاء هذا وسط إطار التطوير الشامل والسعي وراء تحقيق أهداف مسيرة رؤية المملكة عام 2030م، وهو خطة مدروسة حول الإصلاح الشامل في كافة المجالات والتقنيات الحديثة، من أجل النهوض بالمملكة نحو الأفضل ومن أجل راحة المواطنين وتسهيل الأمور عليهم والتقدم والمساواة بين فئات المجتمع أيضاً.

ترددات قناة السعودية مباشر الجديدة

يمكن لكل مواطن متابعة الأخبار الحصرية على قناة السعودية مباشر بأحدث تقنيات من خلال ضبط جهاز الاستقبال لديكم على الترددات المرفقة بالصور أسفل،

كما هو مبين بالصورة ترددات قناة السعودية مباشر التي أطلقتها اليوم المملكة لمتابعة القمم الثلاثة في إطار خدمي لكافة الأحداث والمناسبات التي تجري بتغطية مباشرة لحظة بلحظة يصل الخبر، اهتماماً بكل التفاصيل للمشاهدين.

وجدير بالذكر صرحت هيئة الإذاعة والتليفزيون بث مباشر لمتابعة التغطية الحية ليومي الخميس المقبلين لـ إنعقاد القمم العربية الثلاثة في مكة المكرمة التي دعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .