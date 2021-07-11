الموارد البشرية تحدد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام والخاص والموظفين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من يوليو، مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442هـ – 2021م، وذلك بعد تحديد المملكة موعد وقفة عرفات وأول أيام العيد في المملكة، والذي تحدد ليه أن يكون يوم 20 من الشهر الجاري، بينما تكون الوقفة يوم 19 المقبل، تزامنًا مع بدء الاستعداد لوقوف الحجيج بعرفات الله.

إجازة عيد الأضحى في المملكة

وأوضحت الموارد البشرية في بيان لها عبر حسابها على تويتر، أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442هـ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442هـ الموافق 25 / 07 / 2021 م، لافتة إلى أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين 16 / 12 / 1442هـ الموافق 26 / 07 / 2021م.

صرف الأجور وبرامج الدعم

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة السعودية لصرف المرتبات والأجور وبرامج الدعم المختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تم الانتهاء من صرف دفعة برنامج حساب المواطن التي تحمل رقم 44 عن شهر يوليو الجاري، وتم إيداعها حسابات المستفيدين البنكية خلال الساعات القليلة الماضية.

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