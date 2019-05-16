وداعا نظام الكفيل .. تفاصيل وشروط قانون الإقامة المميزة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

في الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء الموافق التاسع من شهر رمضان للعام 1440 من الهجرة، 15 مايو للعام 2019 من الميلاد، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، على الموافقة على نظام الإقامة المميزة الذي كان مجلس الشوري قد أقره منذ عدة أيام، وبعد الاطلاع على توصيات مجلس الشئون الاقتصادية، ليخرج المرسوم الملكي بالموافقة على القانون الذي انتظره الكثير من المقيمين بالمملكة العربية السعودية لسنوات طويلة، ليلغي بذلك نظام الكفيل الذي طالب به الكثيرين، ويمنح المستفيد منه نوعين من الإقامة هما الإقامة الدائمة والإقامة المؤقتة.

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الإقامة المميزة

وجاء في مجريات الاجتماع الذي رأسه خادم الحرمين الشريفين تثمين الجهود التي بذلها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رعايته ودعمه لمشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بمدينة جدة، والذي من المتوقع أن يتكلف مبلغ 50 مليون ريال سعودي في مرحلته الأولى، بناء على تصريحات وزير الإعلام السعودي الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، لوكالة الأنباء السعودية.

بعض تفاصيل الإقامة المميزة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

يهدف قانون الإقامة المميزة إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمستفيدين منه مثل فرص التملك للعقارات والانتفاع منه بالتأجير، وكذلك بعض الخدمات التي يستفيد منها المواطنين في التعليم والصحة، وذلك بعد سداد المستفيد للرسوم المقررة في حالة انطباق كافة الشروط التي نص عليها القانون عليه.

كما يحظر قانون الإقامة المميزة على المستفيدين منه بالعمل في الوظائف والمهن التي تقتصر على المواطنين السعوديين.

شروط الحصول على الإقامة المميزة طبقا للقانون

هذا وقد اشترط القانون الجديد للإقامة المميزة على ضرورة تحقق ستة شروط للحصول عليها وهذا ما سوف نوضحه فيما يلي:

وجود جواز سفر ساري المفعول لدى المتقدم للحصول على الإقامة المميزة. امتلاكه سجل جنائي خالي من أي سوابق. امتلاك المتقدم للملاءة المالية المناسبة. أن لا يقل عمر من يتقدم للحصول على الإقامة المميزة عن 21 عام. امتلاك المتقدم للحصول على الإقامة المميزة لتقرير صحي يفيد خلوه من الأمراض لمعدية. أن يكون مقيم داخل المملكة أقامة نظامية.

موعد البدء في تنفيذ قانون الإقامة المميزة

من المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون الجديد خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد نشره بالجريدة الرسمية السعودية متضمنا اللوائح التنفيذية التي سيتم اتباعها من قبل القائمين على التنفيذ.

وفيما يلي فيديو توضيحي لأهم ما يميز نظام الإقامة المميزة